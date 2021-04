Javier Cercas, tras los ataques y amenazas independentistas: "En Cataluña reina la mentira, y la mentira crea esclavos"

LEER MÁS La investidura de Pere Aragonés fracasa tras la abstención de Junts per Cat

El pasado sábado, el escritor Javier Cercas fue entrevistado en el programa de TV3 'Preguntes Freqüents', 'FAQS', para presentar su última novela 'Independencia'. Durante su entrevista, el nacionalismo catalán lanzó contra Cercas una campaña en redes sociales por lo que consideraban un blanqueamiento del rey Juan Carlos I durante el golpe de Estado del 23F. En esta oleada de ataques participó una diputada de Junts per Catalunya, Cristina Casol, que publicó en Twitter: “¿Qué hace en TV3 un promotor del levantamiento militar contra Cataluña? Esto no es libertad de expresión, es una televisión pública que da al fascismo una posición de privilegio”.

Se trata de la reactivación de una vieja campaña que, según explica el escritor, lleva 10 años sufriendo. "En algún momento hay que decir ‘basta’ y éste ha sido el momento”, dice Cercas mientras critica el clima de acoso, odio, intimidación y guerracivilista en el que está sumida la sociedad catalana.

Cercas argumenta que este tipo de campañas perfectamente organizadas intentan lograr la muerte civil de la persona: "Se pretende que yo me calle o me vaya; y ni me voy a callar, ni me voy a ir”. Además, el escritor explica que durante su entrevista en la televisión catalana defendió que en España hay una democracia, que el Rey Juan Carlos "no organizó el golpe de estado del 23F, sino que lo paró" y que las élites catalanas económicas y políticas se pusieron al frente del procés y, por tanto, "son responsables de la situación en la que nos hallamos".

Durante la entrevista se lanzó un bulo intimidatorio según el cual Cercas había reclamado la intervención militar en Cataluña, declaraciones completamente falsas. El escritor insiste en que este tipo de campañas ocurren cuando va a TV3 porque "hay gente que no acepta que alguien vaya a la televisión catalana a decir cosas que no comparten”. Además, Cercas declara que los bulos y mentiras son comunes en Cataluña: "Vivimos en un lugar donde ha triunfado la mentira y tienen esclavizadas a un montón de gente con sus mentiras".

Cercas tomará acciones legales

El escritor estudia tomar acciones legales contra quienes iniciaron la campaña de odio, aunque sabe que este tipo de denuncias son complicadas: "Como vivimos en una democracia plena, ésta protege la libertad de expresión", comenta Cercas sobre el amparo de aquellos que le llaman fascista o criminal de guerra. A pesar de la complicación, Cercas insiste en que "si hay algún resquicio para llevarles a los tribunales, lo haré".