Tertulia: ¿Retirar el estado de alarma es la decisión correcta?

Paco Marhuenda, Antonio Casado, Ferrán Casas y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre las reformas que plantea el Gobierno, como la de la fiscalidad. Marhuenda considera que el sistema tributario no es neutro y que no favorece a los que menos tienen, como dicen desde el Ejecutivo. "Lo que favorece a los que menos tienen es el crecimiento económico", explica, y añade que lo que es necesario es una reforma tributaria auténtica en el que se midan los tipos impositivos y se simplifiquen, pero que para eso "es necesario trabajar". Por otra parte, Antonio Casado dice que tenemos que estar "preparados" para hablar de austeridad y recortes porque en la Unión Europea han dicho que no puede ser que presenten reformas y no las cumplan. Ferrán Casas asegura que la crisis financiera de 2008 la afrontamos con austeridad pero sin reformas, que nuestra presión fiscal está por debajo de la media de la Unión Europea y algo hay que hacer si se quiere acceder a estas ayudas europeas y, además, considera que es necesario luchar contra el fraude fiscal porque hay una media de 40.000 millones de euros por año.

Carlos Alsina entrevista al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que comenta la actualidad política y critica que el gobierno no haya dotado de herramientas legales a las comunidades autónomas para legislar tras el fin del estado de alarma.

Respecto al estado de alarma, Marhuenda dice que se podría haber aprobado una ley orgánica donde, en aras del principio de protección de la salud, el Gobierno hubiera establecido una normativa para tener esa mayor seguridad entre las decisiones que adopten las comunidades y los tribunales. Asegura que no quiere un Gobierno que tenga esa imprevisión y añade que estamos en un escenario que no podemos dejar a la suerte y al destino. Por su parte, Ferrán Casas explica que si hay algo que ha demostrado que puede reducir la incidencia del coronavirus, eso es la reducción de la movilidad e insiste en que las comunidades autónomas deberían poder seguir tomando estas decisiones sobre la movilidad con seguridad. Antonio Casado señala que hay arsenal suficiente como para mantener las medidas sin estado de alarma, aunque lamenta que no se haya hecho una ley orgánica para mejorar la desorientación de los ciudadanos.