Rafa Latorre: "Los indultos sirven con diligencia a este fin perverso de debilitar las estructuras del Estado"

Rafa Latorre habla en Más de uno sobre la concesión de los indultos a los presos del procés catalán e insiste en que forman parte de una estrategia para doblegar al Estado. Cree que el independentismo ya había comprobado que no es posible doblegar un Estado fuerte mediante el choque frontal y que, por eso mismo, cambió de estrategia el mismo día 1 de octubre, volcándose en un trabajo más paciente, de carcoma. "La idea es desgastar, exasperar, desacreditar, horadar las instituciones democráticas y convencer dentro y fuera de España a cuanta más gente posible de que este es un régimen autoritario. El problema es que los indultos de los procesados sirven con enorme diligencia a este fin perverso, que es el de debilitar todo lo posible las estructuras del Estado", asegura Latorre.

Señala que, leídas ya las incrustaciones contra la oposición a la motivación de los indultos, "quien acabó con el golpe de 2017 no fue el PP, ni siquiera fue el gobierno de Rajoy. Fue el Estado, no el Gobierno". Recuerda que el 1 de octubre, la Policía actuó bajo mandato judicial y lo hizo en muy pocos centros de votación y, "dado lo masivo del fraude, con un balance muy quirúrgico"." La condena de los responsables fue dictada por un Tribunal compuesto por magistrados y no fue un Consejo de Ministros", explica.

Concluye diciendo que lo que realmente quiere saber es qué es lo que este Gobierno está dispuesto hacer que el Ejecutivo de Rajoy no hizo y con qué acciones va a combatir la inacción. Recuerda que con el gobierno de Rajoy diálogo hubo a espuertas. "Por diálogo no fue, lo que ocurrió es que el diálogo se topó primero con el pacto fiscal y luego con el referéndum de autodeterminación. ¿A esos noes se refiere Sánchez cuando habla de la inacción?", se pregunta.