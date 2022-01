Fernando Ónega: "El PSOE no transmite sensación de dominio del Gobierno, sino sumisión a los socios y aliados"

Esa pregunta no se la hicieron a Yolanda Díaz, pero ella habló como si se la hubieran hecho y dijo: “el Gobierno hace cosas chulísimas y no somos capaces de comunicarlas”.

Ese clásico de echar la culpa a la comunicación, tuvo una primera respuesta de Vicente Vallés: a lo mejor es que el Gobierno no hace cosas tan chulas. Me atrevo a citar alguna. Los buenos datos de la economía no consiguen cotizar a nivel de calle, porque son anulados por la realidad más cercana. De nada sirve que el PIB crezca no sé cuánto, si el votante se empobrece porque todo está más caro en el supermercado y en los recibos de la luz y el gas y si la desigualdad social no solo no se corrige, sino que aumenta.

En las reformas sociales, hay un sector satisfecho, pero otro al que sí le faltó explicación y teme que se estén destruyendo principios tradicionales. En la política, el PSOE no transmite sensación de dominio del Gobierno, sino sumisión a los socios y aliados, como se encarga de difundir el Partido Popular. El liderazgo de Sánchez aparece deteriorado por un discurso reiterativo y cansino y marcado por el pecado original de antiguos engaños no aclarados.

La pandemia y los sufrimientos de la gente se cargan, como es natural, en el deber de la gestión gubernamental. Y, en cuanto al comodín de la comunicación, la gente sabe lo que es información y la verdad y lo que es propaganda. Algo así, y mucho más, es lo que hace que las cosas chulísimas no tengan rentabilidad electoral.