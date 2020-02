La pregunta, ante cualquier nueva ley y, sobre todo, ante una ley tan sensible, es si hay demanda social. Y, según los barómetros del CIS, parece que sí existe. La religión nos enseñó que el sufrimiento forma parte inevitable de la vida, pero no hay por qué soportar el sufrimiento insoportable.

Y, sobre todo, no hay por qué soportar el sufrimiento sin esperanzas cuando se trata de enfermedades graves e incurables. Pienso en los desahuciados por los médicos. Pienso en los condenados a estar en un lecho con una existencia artificial. Pienso en quienes sufren alzheimer en grado máximo. Pienso en esas agonías dolorosas y largas en las que la persona pierde al final la dignidad. Pienso en aquellos enfermos cuya muerte nos consuela porque la identificamos con el alivio y la liberación.

¿Cómo negársela, si ellos la piden? ¿Cómo negársela, si se establecen garantías que terminan en un comité médico que dirá la última palabra? Desde esas premisas, sí es hora de aprobar la eutanasia. Y si ha llegado ese momento, digamos algo más. El debate parlamentario y social que se abre es muy sensible. Tanto o más que el debate del aborto. Hágase desde el respeto a todas las opiniones. Hágase con seriedad y rigor.

Y me van a perdonar los portavoces de Vox y el Partido Popular, pero no es serio ni tiene rigor atribuir esta ley a una política de recortes sanitarios o para aliviar el coste de las pensiones. El gobierno podrá no gustar. Pero ni es el Tercer Reich ni es un criminal.