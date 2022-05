"¿Dónde están nuestras agallas, en nombre de dios? ¿Dónde el coraje para plantarnos ante los lobbies? Me revuelve pensar que estas matanzas no ocurren en el resto del mundo. ¿Por qué? Los demás países también tienen problemas, pero matanzas como ésta sólo se producen con esta frecuecia aquí. ¿Por qué tenemos que vivir con estas carnicerías?"

Joe Biden. Presidente de los Estados Unidos. Preguntándose -por qué esto sólo sucede aquí- y respondiéndose: porque aquí el acceso a las armas es más fácil que en los demás países. Y eso hace posible que un adolescente de Uvalde, en Texas, el mismo día que cumple dieciocho años se regale a sí mismo dos rifles y los use, apenas unos días después, primero para matar a su abuela y después, en una escuela de primaria, para asesinar a diecinueve niños de entre siete y once años y a dos profesores que intentaron protegerlos.

"¿Cuándo vamos a hacer algo?"

Steve Kerr, entrenador de los Warrios (NBA), pidió esta madrugada a los periodistas que no le preguntaran por el baloncesto.

"No voy a hablar sobre baloncesto esta noche, ninguna pregunta es relevante. En los últimos diez días hemos tenido ancianos negros asesinados en un supermercado en Buffalo; feligreses de una iglesia asiática asesinados en California del Sur; y ahora tenemos críos asesinados en la escuela. ¿¡CÚANDO VAMOS A HACER ALGO!? (((golpeando la mesa))).¡YA BASTA!"

Imposible ponerse en la piel, esta mañana, de las diecinueve familias que ayer enviaron a sus niños a la escuela, como cada día, sin saber que nunca más volverían a verles con vida.

Imposible ponerse en la piel de los padres que durante muchos minutos interminables tuvieron que preguntarse si serían sus hijos los muertos: sabían que un tirador había entrado a la escuela, pero no se les permitía acercarse porque seguía existiendo riesgo, es decir, que el asesino seguía matando. Hasta que un disparo de la policía acabó con él.

Todo sea por reducir el consumo de energía del sector público

Enhorabuena a aquellos funcionarios que gusten del teletrabajo porque tres días por semana podrán desempeñar su tarea sin moverse de casa. Y los días que tengan que ir a la oficina dispondrán de aparcamiento para la bicicleta, el que la tenga, o de autocar que haga la ruta, como en los colegios. Todo sea por reducir el consumo de energía del sector público.

La temperatura en los ministerios no podrá bajar de 27 grados en verano. Veintisiete. En el despacho del ministro, o la ministra, tampoco. Y si no aguanta trabajar a una temperatura tan alta una de dos: o teletrabaja la ministra o le pide a Sánchez que la destituya.

Aquello que dijo Borrell de emplear el termostato para hacerle la puñeta a Putin llega a España en versión adaptada. Porque no es para comprarle menos petróleo y menos gas a Putin -aquí si de algo presumimos es de depender muy poco del ruso, entérate, Alemania- sino para que los edificios oficiales se apañen con menos electricidad, que está carísima, y los funcionarios se desplacen lo mínimo posible ahorrando, así, gasolina.

Magistrados del Tribunal Supremo devuelven a la vida el fantasma de los indultos

Estaba el presidente Sánchez predicando ayer en el Foro de Davos las virtudes de nuestra recuperación económica y exhibiendo recursos públicos (entren y vean, miren qué chorro de fondos europeos, no me digan que no es gordo, dinero y más dinero para darle impulso a nuestra economía, y para darle una alegría a su empresa, señor consejero delegado, si elige invertir en mi país en lugar de hacerlo en cualquier otro), estaba el presidente ejerciendo de agente comercial cuando cinco magistrados del Tribunal Supremo devolvieron a la vida el fantasma de los indultos pasados.

Aquello que el Gobierno pensaba que ya estaba cerrado para siempre va el Supremo y lo reabre. Los recursos que presentaron Vox, el PP y Ciudadanos contra la decisión presidencial de perdonarle la pena a Junqueras y los otros delincuentes sediciosos.

Por tres a dos resolvió el Tribunal en enero no admitir los recursos y por tres a dos resuelve el Tribunal ahora que sí debieron ser admitidos. Y los admite. Poco frecuente es, en efecto, que un tribunal se corriga el criterio a sí mismo, pero a veces pasa. Sobre todo si los integrantes del tribunal son distintos. Que, en efecto, es lo que aquí ha pasado. Hay jueces nuevos. Pero no han hecho nada irregular.

En enero, en rigor, no terminó el asunto porque los tres partidos a los que se negó legitimidad para impugnar los indultos recurrieron -y en su dereho estaban- ese criterio. Ahora se responde a esa queja y se les da la razón. ¿Es inusual? Sí. Pero no menos inusual que tener tropecientos puestos vacantes en tribunales de todo el país por la reforma legal que impulsó el Gobierno con el único fin de maniatar al Consejo del Poder Judicial y que no pudiera hacer nombramientos.

Aragonès resucita la matraca de la amnistía

Pere Aragonès, hijo político del indultado Junqueras, resucita la matraca aquella de que lo que hay que hacer es amnistiarle.

Hace tiempo les dije que lo único que de verdad puede quitar el sueño a Pedro Sánchez es que Junqueras y sus colegas le monten un lío gordo en Cataluña. Otra arremetida contra el Estado, otra ración de desórdenes públicos que rompan la supuesta pacificación de la vida púbica en Cataluña. No parece probable que el Supremo le vaya a anular a estas alturas los indultos, pero hasta ayer parecía imposible. Hoy sólo parece improbable.

Bendita sea la prudencia de los cargos públicos

Éste es el curioso caso de la delegada del Gobierno que pide prudencia a los demás pero no se la exige a sí misma. Consejos vendo. O cómo reclamarle a la prensa que no anticipe el resultado de una investigación policial mientras ella no sólo la anticipa sino que la convierte en la prueba de que a los hombres nos está pasando algo. Veamos cómo se desarrolló este pasaje.

La semana pasada se conoció la investigación que hace la policía en Burjassot sobre una presunta violación cometida por cinco adolescentes, menores de edad, a dos niñas. Los cinco presuntos agresores fueron detenidos, la fiscalía pidió su ingreso preventivo en un centro de menores y la juez, que no comparte el criterio, los dejó en libertad aunque advirtiendo de que la instrucción del caso sigue adelante y deben estar a disposición del juzgado.

Ayer, cuando le preguntan los periodistas a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, por este caso lo primer que hace es advertir de que aún no cabe sacar conclusiones. Pide prudencia.

Son menores de edad, aún no están establecidos los hechos y hay que ser respetuosos con las decisiones judiciales. Perfecto.

A lo que añade la delegada una reflexión personal igualmente perfecta e inapelable: las mujeres tienen derecho a ir a donde quieran y con quien quieran. Pero tras esa reflexión, añade una pregunta: "Hago la pregunta a los hombres, ¿qué os está pasando a los hombres que estamos retrocediendo a la cultura de la violación en España?"

¿Los hombres están, o estamos, aplaudiendo las violaciones? ¿En serio?

Estamos volviendo a la cultura de la violación, sostiene la representante del gobierno en la Comunidad Valenciana. La cultura de la violación. ¿En qué lo percibe? ¿Qué os está pasando a los hombres? Díganoslo usted, qué nos está pasando. Luego se lo podremos preguntar directamente a ella. ¿Los hombres están, o estamos, aplaudiendo las violaciones? ¿En serio?

Cinco adolescentes son investigados por haber violado, presuntamente, a dos niñas y la delegada pregunta a los hombres de este país qué les está pasando. Bendita sea la prudencia de los cargos públicos.