Monólogo de Alsina: "Carmen Calvo y la mentira"

El mundo en vilo ante la visita de Yolanda Díaz a Palestina. No, a Israel, no. A Palestina. A Israel ya fue Sánchez, y le cantó las cuarenta a Netanyahu, pero Díaz piensa saltarse Israel porque sólo le interesa Ramala. En Cisjordania.

En otro episodio alucinógeno de nuestra vida política, la vicepresidenta dos del gobierno hizo saber a la agencia oficial de noticias, Efe, que viajará a Palestina invitada por su colega de la Autoridad Nacional. ‘Invitada por el ministro de Trabajo del país’, decía expresamente la nota, el país palestino, se entiende.

Nada menos que un año lleva trabajando la vicepresidenta para realizar este viaje -un año de preparativos-. Aunque hasta hace quince días no le ha cursado su colega la invitación para ir -en todo el año anterior no consta en qué ha consistido tanta preparación-. Y ha dicho la vicepresidenta para qué quiere ir.

Eso es, para exigir. Ya es hora de que lo exija ella y que lo exija allí. Quiero decir que gobernantes que han exigido el alto el fuego ya hay unos cuantos: Sánchez, Macron, Biden, Scholtz, en fin, bastante gente. ¡El Papa! Pero vicepresidentas segundas de Sumar es verdad que aún no lo ha exigido, estando allí, ninguna.

Podrá discutirse si el lugar adecuado para exigir ¡ya! un alto el fuego es Ramala, teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional Palestina no está disparando a nadie. Ni es Israel ni es Hamás. Pero siempre está bien un llamamiento como éste, y firme, claro, firme, exigiendo que atiendan de una vez ambas partes, sobre todo Israel. Todos los llamamientos anteriores han caído en saco roto, pero este viaje, ya verán, marcará la diferencia.

Bueno, si es que llega a haber algún viaje. La actualidad en España se nutre de expectativas. La vicepresidenta anuncia que va a viajar y parece que sea un hecho que lo hará. No es así. Dices: porque para entrar a Palestina necesita permiso del gobierno de Israel. No, porque para llegar a Palestina necesita permiso del gobierno de España. Y no lo tiene.

En Exteriores ayer hacían constar su perplejidad. Ni le encuentran sentido al anuncio, ni se lo encuentran al viaje, ni han encajado de buen grado que justo el día que Sánchez se significa con una carta a Úrsula apretándole de nuevo las tuercas al gobierno israelí, se aparezca la vicepresidenta asumiendo el papel de látigo, viajero, del Estado israelí. Y quitándole importancia al paso que acaba de dar su presidente en Europa.

Más, más, mucho más. Puede encomendar las relaciones exteriores a Sumar, por ejemplo.

Si habrá viaje, por ahora no se sabe. Ya ni siquiera sorprendería a nadie que Yolanda Díaz se organizara el viaje a sí misma incluso con el resto del gobierno en contra. Lo que pasa es que entonces no podría usar avión oficial. Pero dado su compromiso contra el cambio climático, siempre podría hacerse un Madrid-Jerusalén en autocar y luego ya de Jerusalén a Ramala en el coche de alguien. El compromiso es el compromiso.

En tres días estarán votando los gallegos, el domingo a la noche sabremos si hay gobierno PP o gobierno nacionalista (con el PSOE de gregario), y luego ya podrá consumar la brigada de ingenieros legales de la Moncloa su nuevo pasteleo con los de Puigdemont.

La Razón informaba ayer de que el trato ya está hecho. A escondidas, como siempre. Con intercambio de ideas sobre cómo neutralizar a jueces incómodos y asegurarse de que ninguno de los pájaros que participó en el procés se queda dentro de la jaula represora del Estado.

A volar todos, a volar. Sabiendo de la aptitud de los negociantes para las soluciones creativas -lo mismo te cambian el Código Penal que la ley de Enjuiciamiento Criminal que la cuestión prejudicial que lo que haga falta- a saber en qué andarán ya a estas alturas, cuando llevamos dos semanas de opacidad absoluta, que es cuando más les cunden a los ingenieros sus tormentas de ideas.

Al ministro Bolaños le correspondió ayer confirmar que la pareja no sólo no está rota -la pareja PSOE-Junts- sino que sigue vigente la promesa del presidente de amnistiar a todos los imputados, procesados y fugados en causas judiciales derivadas del procés.

Que sí, que de propósitos está empedrado el camino del infierno, pero que lo que exige Puigdemont no es el propósito, sino la seguridad de que se alcanzará la meta. Todos, todos. Doce cdrs procesados por terrorismo incluidos. Es lo que hay y está bien que el gobierno empiece a reconocerlo.

Da igual lo que hicieran, si el sabotaje presuntamente terrorista está relacionado con el procés, voilà, amnistiados quedan. Luego ya vendrá Europa a decir lo que quiera. Siempre puede enviar el gobierno a la nueva presidenta del Consejo de Estado a aleccionar a la Comisión y al Tribunal de Justicia sobre lo acertadísimo y legalísimo que es dejar sin castigo actos violentos.

El pasado mes de junio comenzó en este programa un interesante debate sobre qué es mentir y qué es cambiar de opinión, gentileza del presidente del gobierno, que es asiduo de las dos cosas. Tampoco es que haya demasiado debate.

Cambiar de opinión es, por ejemplo, pasar de proclamar que la amnistía equivaldría a suprimir el poder judicial -¡vade retro!- a predicar que nada hay más respetuoso con la separación de poderes que luna amnistía -¡alabada sea!-. Oye, has cambiado de opinión. Mentir es decir que nunca dijiste lo primero y que siempre defendiste lo segundo. Y quedarte en tu paz después de haberlo dicho.

La nueva presidenta del Consejo de Estado, escogida para el cargo por el gobierno, como procede (por el gobierno del que procede, Carmen Calvo) mintió ayer a losoyentes de Julia en la Onda, siento tener que decirlo tan bruscamente pero es lo que hay (hay gente que se enfada muchísimo cuando a mentir se le llama mentir, o cuando el que miente, y se le dice abiertamente, es de su cuerda, ya nos conocemos).

Recordamos aquí el martes que para presidir el Consejo de Estado hay que ser jurista de reconocido prestigio. Y que el gobierno, al escoger a Carmen Calvo, habrá valorado sobre todo eso, su profundo conocimiento de la materia jurídica. Ella misma se le recordó ayer a Julia. Cuántas veces no nos habrá recordado Calvo, cada vez que ha surgido una controversia sobre la Constitución, que ella es doctora y profesora de Derecho Constitucional, que es una forma de decir que su criterio -a diferencia de otros- tiene peso.

Recordamos aquí el martes que la profesora Calvo, hace menos de tres años, en debate parlamentario, aleccionó en estos términos a un senador independentista: "Cuando usted habla de la amnistía, la única respuesta es que no es planteable".

Luego amplió la lección en una entrevista radiofónica: "La amnistía está prohibida en nuestra Constitución. Absolutamente prohibida. Y en todas las democracias. Ninguna democracia contempla las amnistías".

Hay poco que interpretar. Seguro que los alumnos valoran la claridad de la docente porque eso facilita mucho tomar apuntes.

Veamos ahora lo que Carmen Calvo, inminente presidenta del Consejo de Estado, le contestó ayer a Julia cuando ésta le preguntó si la amnistía, entonces, no cabe en la Constitución: "En nuestra democracia y en cualquier otra está contemplada la amnistía".

Sí, produce embarazo escuchar a la ex vicepresidenta, lo admito. Ninguna democracia contemplaba las amnistías en 2021. Todas las democracias las contemplan en 2024.

De los creadores de la Unión Europea nos urge a derogar el delito de sedición llega ahora no hay democracia en el mundo que no contemple la amnistía

Dices: ¿han cambiado todas las democracias del mundo estos últimos tres años sus constituciones nacionales, incluida la nuestra? Respuesta: por supuesto que no. De los creadores de ‘la Unión Europea nos urge a derogar el delito de sedición llega ahora no hay democracia en el mundo que no contemple la amnistía’.

Lo embarazoso no es sólo la clamorosa contradicción entre la Calvo jurista de 2021 y la Calvo jurista de ahora. Lo embarazoso, o lo hiriente, es que estando perfectamente acreditado lo que sostenía entonces, venga a contarles ahora a los oyentes de Julia el cuentito de que lo que ella dijo es otra cosa.

Exactamente lo que dijo es lo que ya hemos escuchado. Exactamente de lo que habló fue de la amnistía. Exactamente lo que nunca planteó nadie fue un indulto generalizado. Y por eso es exactamente falso que el debate de 2021 versara sobre el indulto general -versaba sobre la proposición de ley de amnistía que presentaron Junts y Esquerra- y es exactamente falso que lo que dice pensar hoy sea lo mismo que pensaba entonces.

Uno se pone en la piel de sus alumnos y teme que acaben pidiéndole todos revisión de examen. Imagina que les hubiera caído en 2021 la pregunta: ¿es posible aplicar una amnistía en la España constitucional?

Si respondían que era impecablemente constitucional, los suspendía. Pero ahora es al revés. Ahora si cae la misma pregunta en el examen suspenden los que aprobaron y aprueban los que suspendieron. ¡Y la Constitución no ha cambiado!

El problema, claro, no es que la profesora mute en su magisterio. El problema es que va a presidir el Consejo de Estado. Con esta facilidad para defender una cosa y su contraria va a presidir el Consejo de Estado. Priorizando la conveniencia de partido a su verdadero criterio jurídico va a presidir el Consejo de Estado.

Y es precisamente por eso, porque la militancia prevalece sobre el doctorado por lo que cabe pensar que la ha escogido Sánchez, aún más veleidoso que ella, para patronear este barco.

Doctores tiene la iglesia. Pero que no nos mientan.