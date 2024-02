Carmen Calvo: "La amnistía y el indulto parcial es lo que está contemplado en nuestra democracia y en otras"

Hace apenas dos días, conocíamos la noticia de que Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno de Sánchez entre 2019 y 2021, renunciaba a su escaño en el Congreso de los Diputados para dedicarse en exclusiva a su nueva atribución: la presidencia del Consejo de Estado. Calvo ocupará el puesto que en un principio fue designado a Magdalena Valerio, que fue rechazada por el Tribunal Supremo al no tratarse, a juicio de esta institución, de una "jurista de reconocido prestigio".

Sorprendida por el nombramiento

Carmen Calvo afirma que respeta esta decisión del Tribunal Supremo y que no la discute, y afirma no esperarse la designación que anunció el gobierno el pasado lunes: "Sí, me ha sorprendido", ha declarado Carmen Calvo, que ha defendido su idoneidad para ostentar este cargo en el Consejo de Estado, haciendo referencia a su formación y a su trayectoria en la academia y en el parlamento: "He visto este asunto de un lado y del otro", ha explicado Calvo, doctora en Derecho, que afirma que ha participado en la conformación de la ley aparte de estudiarla: "He hecho las leyes, las he llevado al Parlamento, las he defendido".

La exvicepresidenta, con todo, se ha mostrado cauta con respecto a su nombramiento, pues la candidata a presidir este órgano consultivo todavía tiene que ser ratificada por el Congreso de los Diputados. "Yo pondré mi currículum en lo alto de la mesa", ha afirmado Carmen Calvo en su entrevista en 'Julia en la Onda'.

¿Amnistía o indulto generalizado?

Julia Otero ha preguntado a Carmen Calvo acerca de su posición sobre la amnistía que se plantea para los independentistas catalanes, y ha hecho mención a declaraciones en las que la exvicepresidenta rechazaba esta medida. Calvo ha matizado sus palabras, afirmando que la amnistía que rechazaba, la presentada por los nacionalistas en un principio, no era una auténtica amnistía desde el punto de vista jurídico.

"Lo que plantea el independentismo bajo el paradigma de la amnistía era un indulto general", ha declarado Calvo, que sí defiende las figuras de la amnistía y el indulto parcial. En su intervención, Calvo afirma que ha rechazado y rechaza el indulto generalizado, que los independentistas presentaron bajo el término de "amnistía" en un primer momento del debate.

"La amnistía y el indulto parcial es lo que está contemplado en nuestra democracia y en otras", ha afirmado la doctora en Derecho, que ha añadido que "el indulto generalizado no" entra en la Carta Magna de nuestro país. Calvo afirma que los indultos parciales, contemplados en la constitución, se realizan con bastante frecuencia, cuando el Gobierno suspende la pena de ciudadanos condenados. Sin embargo, la amnistía es diferente - explica Calvo-, pues "solo lo puede hacer el parlamento soberano".

"La mayoría soberana del pueblo español es la que toma la decisión", ha puntualizado la exvicepresidenta, que ha afirmado que "la historia española está llena de amnistías". "Políticamente, puede gustarte o no gustarte", ha admitido la política socialista, que defienden la viabilidad técnica y constitucional de la amnistía que el PSOE quiere sacar adelante, con una serie de criterios y límites.

"Está previsto en todas las democracias", ha afirmado Carmen Calvo en el programa de Julia Otero, donde ha declarado también que la amnistía "es un debate técnicamente complejo" que requiere de muchos debates.

Reacción a las informaciones sobre el PP

Calvo se ha pronunciado también acerca de las últimas informaciones emitidas por el PP, que ha admitido haberse planteado durante 24 horas conceder un indulto condicionado a Puigdemont: "No me ha sorprendido nada", ha declarado Calvo, que ha recordado que su partido avisó sobre las intenciones del PP, afirmando que "si ellos pudieran armar una mayoría para gobernar, lo haría. Lo que pasa es que no podían".

"Si lo cuentas tú parece que aceptas lo que has hecho", opina Calvo, sobre la iniciativa del PP de reconocer estos encuentros con Junts pocos días antes de las elecciones gallegas.

La amenaza del "neomachismo"

Calvo también ha presentado en el programa su ensayo "Nosotras: el feminismo en la democracia", en el que la política realiza un recorrido a través de la lucha de numerosas mujeres españolas, planteando los retos y desafíos del feminismo actual. "El feminismo lo que pone encima de la mesa es que hay que desmontar el patriarcado", ha afirmado Calvo, que ha señalado algunos "recovecos" a los que se enfrenta el movimiento actualmente.

La exvicepresidenta se ha referido, concretamente, a una reagrupación de los "neomachistas" que Calvo considera que se está dando en la extrema derecha y entre algunos jóvenes, que llegan a negar la violencia machista.

Calvo también ha criticado las teorías que dividen el feminismo en varias olas: "Aquí es un intento más, completamente alambicado, de cortar la cadena que tanta fuerza nos da", ha declarado la política, que se ha pronunciado también sobre los reproches de Ione Belarra. La política de Podemos ha afirmado en varias ocasiones que Carmen Calvo tiene un pensamiento tránsfobo: "No me duele nada, porque además yo no soy tránsfoba", ha zanjado la exvicepresidenta.

En la entrevista, Calvo también ha celebrado la perspectiva de género que aporta el nuevo artículo 49 de la Constitución, que fue modificado hace unas semanas para eliminar el término "disminuidos": "Se introduce por primera vez en la constitución una perspectiva de género para las mujeres y las niñas discapacitadas", ha explicado Calvo, que detecta que "Hay una violencia sexual muy particular con respecto a ellas".