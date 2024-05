Monólogo de Alsina: "La consumación del trueque"

El acontecimiento lo merece. Vamos de día histórico en día histórico. Tras el hito de reconocer el Estado Palestino, hoy el gobierno marca otro hito al sacar adelante en el Congreso la primera amnistía de la España Constitucional.

Hoy el Congreso aprobará del todo la impunidad de Puigdemont

En una hora comienza el pleno de la Cámara Baja que le hará cortésmente una peineta al Senado -peineta parlamentaria-, anulará su veto y aprobará del todo laimpunidad de Carles Puigdemont. El acontecimiento histórico merece que la presidenta Armengol organice una puesta en escena acorde a la gesta que hoy consuma la mayoría gubernamental.

El acontecimiento histórico merece que la presidenta Armengol organice una puesta en escena acorde a la gesta que hoy consuma la mayoría gubernamental

Pídale prestada a Taylor Swift una de esas pantallas gigantes que usa en su espectáculo y hágala instalar en en el centro del Hemiciclo para que sus señorías puedan recordar, y celebrar juntos, los grandes hits de esta historia de concordia y entendimiento.

Los grandes hits de esta historia de concordia y entendimiento

Aquella mañana de hace… anda, ¡ni once meses!, en que el ministro de la Presidencia celebró que el Tribunal Europeo retirara la inmunidad a Puigdemont.

Lo que disfrutarían los diputados de la mayoría recordando hoy este momento. O aquel otro -tampoco hace ni un año- en que el presidente le reprochaba a los grupos independentistas su empecinamiento en reclamar algo que no podía ser.

Lo que disfrutaría la Cámara, presidenta Armengol, reviviendo estos momentos inolvidables antes de proceder a votar y conceder, por fin, a Puigdemont la impunidad

Lo que disfrutarían los diputados -socialistas, sobre todo- rememorando juntos estos pasajes de su historia. Aunque la emoción se desbordaría, seguro, al ver en la pantalla gigante a la añorada Carmen Calvo, hoy reubicada en el Consejo de Estado, aleccionando desde el banco azul a los ignorantes parlamentarios de Junts y Esquerra.

Lo que disfrutaría la Cámara, presidenta Armengol, reviviendo estos momentos inolvidables antes de proceder a votar y conceder, por fin, a Puigdemont (y compañía) la impunidad por la que venían suspirando desde que vieron al PSOE corto de apoyo popular y necesitado de diputados prestados.

Hoy se consuma la permuta: impunidad por investidura, investidura por impunidad

Hoy se consuma la permuta: impunidad por investidura, investidura por impunidad. Anticipándose al día histórico, el presidente Sánchez, con la humildad que en él es característica, le recordó a Feijóo quien está en la Moncloa es él. Y así es. Por la gracia de Puigdemont.

A partir de mañana comienza el borrado de los hechos delictivos

La ley de amnistía será publicada mañana en el BOE, con firma del rey Felipe, y a partir de ahí es cuando empieza, en realidad, el borrado de los hechos delictivos. O no. Porque esto es lo que viene ahora: como establece la propia ley, son los jueces y tribunales quienes ahora han de aplicarla tanto en todas las causas abiertas por hechos relacionados con el procés (el procés en sentido amplio, o amplísimo, porque ahí entra lo mismo una conjura de finales de 2011 que una malversación de anteayer).

Y serán los jueces y tribunales, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, quienes entiendan si han de abortar todos los procedimientos y punto o tienen dudas sobre la compatibilidad de la nueva ley con las normas europeas. Y en caso de duda, consulta al Tribunal de Justicia Europeo y los Puigdemont de la vida, a esperar. A esperar en Francia, o en Waterloo, o donde prefieran. Pero sin pisar España por lo que pueda pasar.

Aquel Puigdemont tan crecido que en campaña electoral amagaba con personarse en la frontera hoy anda replegado a sus cuarteles veraniegos

Aquel Puigdemont tan crecido que en campaña electoral amagaba con personarse en la frontera hoy anda replegado a sus cuarteles veraniegos. Rebajadas sus ínfulas por un resultado electoral que quedó lejos de coronarle como president y reculando en su promesa de abandonar la primera línea si los votantes le mandaban a la oposición, que es a donde, en efecto, le han mandado.

El presidente despacha cualquier pregunta sobre su esposa diciendo fango

Esto es lo más parecido que vamos a tener a un cara a cara entre los dos candidatos a las elecciones europeas. Que son estos dos, Sánchez y Feijóo, aunque no se presenten ellos.

Debate de corto recorrido, es verdad. Porque Feijóo repitió tropecientas veces mintió. Y Sánchez repitió tropecientas veces fango. Como si se postulara Sánchez a canción del verano, para qué escribir una frase ordenada pudiendo repetir la misma palabra hasta el agotamiento.

Cuidado con agotar al personal echándole la culpa de todo al fango, o al empedrao, que la historia reciente prueba que no fue una estrategia ganadora para los gobiernos que precedieron a éste de ahora.

Cuidado con agotar al personal echándole la culpa de todo al fango, que la historia reciente prueba que no fue una estrategia ganadora

El presidente despacha cualquier pregunta sobre su esposa diciendo fango. Y mira que la pregunta de ayer era sencilla: si sabía que la condición procesal de Gómez era investigada. Podía haber respondido el presidente lo que su compadre el ministro jurista Óscar Puente. ¿Ve qué fácil? No, hombre, esto no, que esto lo ha dicho Puente.

Sánchez ya no discrimina entre los bulos y lo que no son bulos

El presidente no discrimina ya entre los bulos, que tanto le preocupaban hace una semana, y lo que no son bulos. Por ejemplo, la información de ayer en El Confidencial según la cual Begoña Gómez persuadió a tres grandes compañías -Telefónica, Indra, Google- para que le regalaran un software sobre sostenibilidad para el máster que dirigía en la Complutense. Bueno, la información decía ‘para que le hicieran gratis’, que es lo que viene siendo una donación o un regalo.

Una vez más, la información publicada no dice que Gómez incurriera en comportamiento delictivo alguno, sólo dice que hombre, si eres Telefónica, o Google, y quien te pide un favor es la esposa del presidente no le vas a decir que no. En resumen, es eso.

En el mismo día en que se publicó esta nueva información, la instrucción del juez Peinado pasó su primer examen en la instancia superior, que es la Audiencia Provincial de Madrid. Lo ganó el juez y lo perdió la fiscalía. La investigación puede seguir. Es el juez quien debe valorar el informe que ha hecho la UCO, no la Audiencia Provincial y no los políticos de unos y otros partidos.

"A quién vas a creer, a la UCO o a Manos limpias"

Patxi López, jurista aficionado, planteó el otro día una de esas falsas disyuntivas tan del gusto del aparato de propaganda gubernativo: esto de ‘a quién vas a creer, a la UCO o a Manos limpias’. Ocurre que una instrucción judicial está lejos de ser un partido de fútbol.

Manos Limpias denuncia. El juez encarga a la UCO que investigue lo que aparece en la denuncia. La UCO le dice lo que ve, que las informaciones de prensa no acreditan delitos. Y es el juez quien decide profundizar, citando más testigos, en uno de los aspectos denunciados: las adjudicaciones a la consultora de Barrabés y la relación de éste con Begoña Gómez.

El gobierno manifiesta su respeto a las decisiones judiciales y, a la vez, sugiere lo que los tribunales deben hacer

No es que Manos Limpias condene a Begoña y la UCO la exonere, es que hay una instrucción judicial en la que cada actor hace su parte, y ni al denunciante ni a la policía judicial le corresponde emitir sentencia anticipada. La UCO no le ha preguntado nada a Barrabés. Va a ser el juez quien lo haga.

El gobierno manifiesta su respeto a las decisiones judiciales y, a la vez, sugiere lo que los tribunales deben hacer.

Con quién van: con la Audiencia Provincial o con la Fiscalía

Pues aplicándose la doctrina Patxi López, los ministros también pueden elegir bando: con quién van, con la Audiencia Provincial, que bendice que la investigación siga adelante, o con la Fiscalía, que entiende que debería haberse archivado.

Pero antes, tengan presente que es el PSOE quien ha acusado al PP de cuestionar a una institución del Estado, la UCO. No vaya a cuestionar ahora el PSOE a otra institución, que es la Audiencia Provincial de Madrid. Y no se vayan a hacer un Yolanda Díaz, mandando a la Audiencia, con perdón, a la mierda.