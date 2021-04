Ya, ni la Agencia Europea del Medicamento se salva de esta trituradora de prestigios y credibilidades que está siendo la pandemia. Cuesta seguir el relato de la autoridad farmacéutica europea. Y cuesta entender que los gobiernos nacionales que dicen estar a lo que les digan los expertos hagan camino por su cuenta mostrando la confianza justa en las señoras y señores de la EMA.

Resumen del caos sobre la vacunación con AstraZeneca

Resumo lo que ha venido pasando desde que Dinamarca anunció, la mañana del 11 de marzo, que suspendía la vacunación con AstraZeneca porque albergaba la sospecha de que la trombosis que habían sufrido tres personas era fruto de haber recibido la vacuna. Éstan locos estos daneses, fue la primera reacción de las autoridades europeas. Los escandinavos, ya se sabe, con su exceso de celo. El gobierno de España dijo que aquí estamos a lo que diga la Agencia Europea. La cosa cambió cuando fueron Alemania y Francia quienes confirmaron que también tenían casos y pisaron, de golpe, el freno. Suspendieron el uso de AstraZeneca y España, al rebufo, lo hizo también. Aunque la Agencia Europea, que no había cambiado de criterio, recomendara seguir usándola.

Todo quedó a la espera de que los científicos y técnicos de la Agencia investigaran a fondo lo ocurrido emitieran un veredicto. Lo hicieron. Fue que no había razones para pensar que los trombos los hubiera causado la vacuna. Tranquilidad total. En ausencia de vínculo, nada más razonable que retomar la vacunación donde se había dejado. Y eso hizo España.

Pero este martes, como ayer explicamos aquí, el responsable de vacunas de la Agencia, que no es cualquiera, soltó un bombazo. Había novedades de la investigación en marcha. El vínculo se había confirmado. Los trombos sí eran efecto de la vacuna pero no había forma de saber por qué a esas pocas personas, número mínimo minimísimo, les había pasado eso cuando a la abrumadora mayoría de la población vacunada no le pasa. La preocupación, normal, la generó este médico italiano. Si iban a anunciarse novedades, casi esperamos a ver cuáles son.

Castilla y León dio el primer paso y "le cayó un chorreo de ciudado"

El gobierno de Castilla y León debió de pensar que era mejor quedarse quieto hasta saber lo que había. Suspendió la vacunación la consejera Verónica Casado y le cayó un chorreo de cuidado. Se le enfadaron los ciudadanos que iban a vacunarse ayer y se encontraron con que nada.

Se le enfadaron los médicos vacunólogos, como el doctor García Rojas, de la Asociación Española. Se le enfadó el presidente autonómico, Mañueco, que hizo que se supiera que a él no le había consultado. Y se le enfadó el gobierno central. Por ir por libre. Por actuar por su cuenta.

Ya está bien de confrontar y confrontar, dijo la vicepresidenta Calvo, metiendo en el mismo saco, entiendo, a Madrid por sondear la compra de la Sputnik, a Castilla y León por suspender la de AstraZéneca y a Ximo Puig por hacerse fotos con los de la Janssen (bueno, esto último igual no estaba en el ánimo de la vicepresidenta porque Puig es del PSOE y entre militantes no se pisan la manguera).

La Agencia Europea dijo que, aún habiendo riesgos, compensa seguir vacunando con AstraZeneca

Bien, llegó la esperada comparecencia de la Agencia, tarde de ayer. Confirmó la señora directora, de apellido Cooke, que, en efecto, a partir de ahora consideran los trombos como posible efecto secundario, raro, inusual, poco probable, pero efecto.

Que se ponga en la lista de efectos adversos posibles. Pero... sin que eso signifique que se deje de utilizar la vacuna. Porque aun habiendo riesgos, como son muy remotos, compensa. Los beneficios son superiores a los riesgos. ¿Dice la Agencia Europea que haya que parar la vacunación? En absoluto. Lo que dice es lo contrario, que no hay motivos para pararla.

España cambia de criterio sobre AstraZeneca

Enterado de lo cual el ministerio de Sanidad español, reunida la ministra con los consejeros autonómicos y al cabo de una jornada en la que le cayó la mundial a la consejera de Castilla y León por haber parado, decidieron que paran. Sólo se seguirá usando AstraZeneca para mayores de sesenta años y menores de sesenta y cinco.

Si tiene usted esa edad, igual se está preguntando por qué a los demás no y a usted sí. Sabiendo que la Agencia Europea no ha podido vincular los casos de trombosis con un tramo de edad concreto ni con un sexo. Ésto es parte del problema: que confirman la trombosis como efecto secundario raro, muy improbable, pero no alcanzar a explicarse todavía qué distingue a las personas que la han sufrido del resto de la población, a la que no le ha pasado nada.

La consejera de Castilla y León debió de sentirse anoche reconfortada. No era tan loco ni tan marciano lo que ella había decidido. Ahora que la decisión la comparten todos (menos Madrid, que se rebela), invocan el principio de precaución, que es el comodín que usan para decir que dejan de hacer algo aunque la autoridad farmacéutica europea esté diciendo lo contrario. Todo muy tranquilizador y muy clarificador, como usted comprueba.

La famosa Agencia es quien se ocupa de decidir qué vacunas pueden usarse en la Unión y cuáles no

A todo esto, la famosa Agencia es quien se ocupa de decidir qué vacunas pueden usarse en la Unión y cuáles no. La rusa no está aprobada y por eso, aunque la compres, no puedes ponérsela a tus gobernados. En teoría, al menos. Porque Eslovaquia y Hungría ya han firmado sus contratos con los rusos. Hasta ahora era cosa de estos dos gobiernos, populistas y de países de Este.

"El liderazgo carismático de Ayuso traspasa fronteras y crea escuela en Baviera"

Ayer fue el gobierno regional de uno de los principales países con más peso en la Unión quien confirmo que está tanteando a los de la Sputnik. Dices: ¡Ayuso! No. El gobierno regional es el de Baviera, en Alemania. Que ha dicho, eso sí, lo mismo que Ayuso pero sin tormenta: que en previsión de que la vacuna se apruebe, él quiere tener la gestión ya hecha.

Dices: pero si la compra de vacunas la lleva la comisión europea. Ya. Pero este gobernante regional, a lo Ayuso, quiere hacer camino por su cuenta. En Italia es el gobernante de Campania el que también se ha interesado por la Sputnik. Para que vea usted que el liderazgo carismático de la señora Ayuso ya traspasa fronteras. Crea escuela en Baviera, en Campania, ¡en Eslovaquia! Que se preparen cuando se entere la vicepresidenta Calvo. La que les espera.

Ya se lanzó la vicepresidenta, ella también, a la campaña electoral o electorera. La exageración, la sobreactuación, la maravillosa indignación no es patrimonio de la señora Ayuso, que en un claro caso de apropiación indebida se ha quedado como lema de campaña la palabra Libertad. Ya podía, al menos, haber renunciado expresamente a la ira. Sin ira, libertad.