Quién dijo que todo es tensión y crispación en la campaña permanente revisable a la que estamos condenados.

Sí que hay humor en los dirigentes políticos estos días. Lo que pasa es que es un humor sutil. Sobrio. Comedido. Como el de esos cómicos que te cuentan un chiste pero lo hacen sin esbozar ni media sonrisa, a lo Buster Keaton, cara e palo. Como aquel inmenso contador de chistes que fue Eugenio. Nunca se reía.

"Carmen Calvo dice que el gobierno no está en campaña"

Claro que hay humor en los dirigentes políticos. ¿Saben aquel que diu que va Carmen Calvo al Senado y dice: "El Gobierno de España no está en campaña"?

Esto es humor británico. Porque tiene ese punto de sarcasmo contenido, de reírse de uno mismo, de fina ironía. La vicepresidenta del gobierno cuyo ministro de Interior, ministra de Trabajo, ministra de Igualdad, ministro de Consumo y directora general de la Guardia Civil hacen de repetidor de los eslóganes de campaña que diseña el comité electoral que dirige, en la Moncloa, Iván Redondo, proclamando, sin que se le escape una sonrisa, que el gobierno de España no está en campaña.

Eso. Ah, me olvidé de la ministra portavoz, Montero, que es la voz del gobierno entero. Y que por una casualidad que sólo puede atribuirse al azar, creyó pertinente exponer ayer, en la sala de prensa de la Moncloa, sus consideraciones sobre la amenaza que para la democracia supone el fascismo, el clima de odio que genera la ultraderecha y la urgencia de que los partidos levanten un cordón sanitario a Vox. Dices: ya es casualidad que la portavoz del gobierno diga justo lo mismo que está diciendo el tripartito de izquierdas en la campaña electoral madrileña y justo ahora, que es cuando el comité electoral ha dado órdenes de que se diga y se diga y se siga diciendo.

¿Saben aquel que diu que va la ministra Montero y dice que no va a hablar de ningún partido concreto y dos minutos después está hablando de un partido muy concreto? "Hay que poner un cordón sanitario. Creo que el PP intenta justificar el no hacer ese cordón sanitario porque cuenta con la ultraderecha para conformar su propio gobierno".

Últimas encuestas: Ayuso necesitaría a Vox

Que no voy a hablar pero sí que voy. Me pongo a hacer de comentarista política y le suelto un sartenazo al Partido Popular porque yo lo valgo. A ver, tampoco es que el análisis sea de una audacia desconocida: en efecto, el PP va a procurar no incomodar mucho a Vox porque, con las encuestas en la mano.

Ayuso gana de calle las elecciones pero le faltan votos para sacar adelante la investidura. Si Vox se le pone en contra, no prospera lo suyo. Ni lo suyo ni lo de Gabilondo, que con los números que dan los sondeos tampoco sale.

Bueno, tal como va el trasvase de votos entre los partidos de la izquierda, espérate que la líder de ese tripartito no acabe siendo Mónica García. Hasta hace un mes Gabilondo le sacaba quince escaños a Más Madrid. Ahora le saca cinco.

Ayuso confía, supongo ---luego se lo preguntaremos--- en que Vox tenga que investirla sí o sí, ¿qué otra cosa va a hacer ese partido?, sin gobierno de coalición e incluso sin negociación, si me apura. Lo difícil vendrá luego: un gobierno en minoría con cuatro grupos en la oposición que no están por la labor de ponérselo fácil a quien gobierna.

El humor, que no falte en una campaña tan agria como ésta. ¿Saben aquel que diu que va Díaz Ayuso y le dice a Gabilondo que la invista presidenta para no tener que depender de Vox?

Qué habrá pensado Sánchez. Si le hubiesen investido a él gratis los del PP se habría ahorrado tener que hacer vicepresidente a Pablo Iglesias. Que también tiene sus momentos de humor a pesar de lo fruncido que tiene el ceño desde que se echó a la espalda la misión histórica de salvar España de la ultraderecha.

Pablo Iglesias, indignado porque la Casa del Rey no se pronuncia ante las amenazas

¿Saben aquel que diu que va Pablo Iglesias a un mitin y se indigna muchísimo porque la casa del rey no ha dicho nada?

En esto igual se le vio un poco el cartón al candidato: cuando el truco es muy burdo acaba resultando una broma pesada. La Casa del Rey no funciona como Echenique, pongamos por caso, quiero decir que no está todo el día tuiteando sobre las noticias que salen. No hubo pronunciamiento de la Casa del Rey sobre muchos otros asuntos anteriores (las barricadas en Barcelona por la sentencia del Supremo, por ejemplo, los ataques contra casas del pueblo en Euskadi, por ejemplo, las amenazas a dirigentes de Ciudadanos, o la quema de contenedores con la coartada de reivindicar a Pablo Hasel, por ejemplo): en ninguno de esos casos echó de menos el partido morado que la Casa del Rey se pronunciara. Es más, ¿no fue Pablo Echenique quien dijo aquello... cómo era... que no tenía ningún sentido exigirle a Sánchez que repudiara la violencia callejera?

¿Se sospecha que la Casa Real pueda estar a favor? No, pero algunos desean tan fervientemente que se sospeche, que ya se ocupan ellos

¿Qué pasa, que se sospecha que la Casa del Rey pueda estar a favor? No, no se sospecha. Pero algunos desean tan fervientemente que se sospeche que ya se ocupan ellos.

El humor es una vía de escape en tiempos de comportamientos inéditos y cuya utilidad aún nadie ha demostrado.

Ayuso resta importancia a la carta amenazante

El ministerio del Interior informa ahora a diario de dónde y contra quién se ha detectado alguna nueva carta con amenazas. Si hay expertos que sostienen que difundir estas cosas genera contagio (o sea, que aparezcan más delincuentes amenazando y más cartas) vamos a tener ocasión de comprobar si se equivocan o aciertan los expertos. Ayer otras dos cartas amenazantes: una detectada en Correos de San Cugat, Barcelona. Dirigida a Díaz Ayuso y con dos proyectiles dentro. Otra detectada en Correos Vallecas destinada a la directora de la Guardia Civil de la que no se han ofrecido más detalles.

¿Quién atribuye la amenaza contra Ayuso al discurso del odio que difunde la ultraderecha? Ningún partido

La señora Díaz Ayuso resta importancia a la carta. ¿Quién ha condenado ya la carta destinada a Ayuso? Todos los partidos. ¿Quién atribuye la amenaza contra Ayuso al discurso del odio que difunde la ultraderecha? Ninguno.

La tesis de Reyes Maroto no parece que se haya visto confirmada

La Vanguardia contaba anoche que el hombre investigado en El Escorial por el envío de la navaja a Reyes Maroto ha admitido ante la policía que lo hizo él y ha explicado que lleva veinticinco años enviando cartas a cargos públicos y embajadas. Por ejemplo, a la turca, un sobre dirigido a Tayip Erdogan. Pero que no pretende amenazar a nadie, sino alertar de peligros que él conoce porque se cree agente de los servicios secretos, o algo así. La navaja que incluyó en el sobre era una referencia al informe del fiscal Navajas de los años ochenta, o algo así, porque los agentes que lo interrogaron confirman que es difícil de seguir su relato porque no se expresa ordenadamente. La tesis de la señora Maroto según la cual es el discurso de la extrema derecha el que ha hecho mella en esta persona vulnerable y le ha llevado a enviarle la carta amenazante no parece que se haya visto confirmada.