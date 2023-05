Marta García Aller: "Aunque se retire Rafa Nadal, su tenis será inmortal"

Si Harrison Ford puede volver a hacer de Indiana Jones con 80 años cómo no va a poder Rafa Nadal volver el año que viene a las pistas para retirarse a su manera. Ayer el mejor jugador de tenis de la historia anunció su retirada en diferido. No será este año, sino el que viene.

Nadal explicó que su lesión le ha apartado este año de la competición, pero que ya volverá. Volverá, para retirarse, pero volverá. Con 22 Grand Slam se ha ganado el derecho a retirarse como le dé la gana. Y si hace una rueda de prensa para decir que no puede seguir jugando pero que no se retira, porque no se quiere retirar en una rueda de prensa, sino que volverá a jugar en las pistas cuando se recupere, para retirarse como Dios manda, pues no hay más que hablar.

En septiembre del año pasado, cuando Federer hizo en Londres su fiesta de despedida, con 41 años, Nadal lloraba a su lado. Lloraba por el adiós de su amigo, pero puede que también porque no hay como la marcha de un ser querido para recordarnos que somos mortales. Cuando el adiós de Federer, Nadal dijo que a sus 36 años ni se planteaba ni quería pensar en retirarse. La lesión no le ha dejado más remedio que pararse a pensarlo unos pocos meses después.

Así que Nadal ha anunciado que no jugará Roland Garros, que va a parar para intentar recuperarse de su lesión y volver el año que viene. No anunció que el año que viene vaya a regresar a la pista para volver a ganar de nuevo, aunque no lo descartemos, sino para que el último año de su vida profesional sea uno que pase jugando en vez de lesionado.

Así que en realidad lo que nos está anunciando es que no va pudiendo más, pero que pide una prórroga para ir asimilándolo. Y aunque en el tenis no hay prórrogas, Nadal se merece una. No solo la necesita él, el país entero necesita esta prórroga para empezar a hacerse a la idea de un futuro sin el mejor ganándolo todo en la pista.

¿Moraleja?

Aunque se retire Rafa Nadal, su tenis será inmortal.