Rafa Nadal: "Mi intención es que el año que viene sea el último de mi carrera"

Rafa Nadal ha ofrecido este jueves una rueda de prensa desde la Rafa Nadal Academy en Manacor en la que ha desvelado que no estará en Roland Garros. "La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar", ha dicho al comenzar la rueda de prensa.

El tenista ha ido más allá anunciando que se retirará temporalmente durante los próximos meses. "Mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. No tengo intención de seguir jugando durante unos meses", ha confesado el tenista balear.

Aunque no ha puesto una fecha de vuelta, sí que se ha puesto como objetivo llegar a final de año "para jugar la Copa Davis". "Necesito poner un punto y aparte en mi carrera deportiva. Volveré cuando me sienta preparado físicamente", ha dicho.

Según ha contado el propio Nadal, su idea es parar para "encarar el último año de mi carrera deportiva con garantías de poder disfrutarlo", por lo que se espera una retirada en 2024.

"Mi cuerpo me ha dicho hasta aquí", ha confesado un Rafa Nadal muy serio, pero que no pierde la esperanza de volver a competir. "Voy a intentar que mi último año sea un año solo de comparsa. Voy a hacer lo posible para llegar el año que viene a la gira de tierra y estar compitiendo para ganar los torneos. Si mi cuerpo me responde tengo fe en que voy a poder hacer algo que valga la pena", ha explicado.

El tenista balear ha confirmado, además, que va a parar de entrenar y que el descanso de los próximos meses será total. "No estoy para seguir entrenando. Necesito parar porque si no, no creo que pueda llegar al año que viene. Cuando me sienta preparado vamos a volver y hacer las cosas de la mejor manera", ha dicho.

Nadal ha explicado, además, que tiene intención de volver a competir al máximo nivel antes de retirarse porque "creo que no me merezco terminar así".

Preguntado por si la decisión de su retirada el próximo año podría demorarse si las sensaciones son mejores de las que espera, Nadal confiesa que "se me hace complicado imaginarme más allá del año que viene. Mi intención es esta, pero lo que puede pasar en el futuro no lo puedo predecir. Todo es posible, pero es improbable".