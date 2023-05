Rafa Nadal se retira unos meses hasta recuperarse de la lesión. El español, que sufrió una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda en Australia, ha confirmado que permanecerá en el dique seco un tiempo para lograr volver el próximo año, que podría ser el "último" de su carrera.

Así, Nadal ha hecho oficial que no participará en la próxima edición de Ronald Garros, además de comentar que el año que viene puede ser su último año como tenista profesional.

"Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. No voy a Roland Garros, no jugaré estos meses, y mi intención es que el año que viene sea el último. Poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado", ha afirmado Nadal.

¿Qué torneos se pierde este año Rafa Nadal?

De Roland Garros a Wimbledon, el tenista balear se perderá varios torneos importantes y se marca como posible objetivo regresar en la Copa Davis, que se juega a final de este año. Este es el calendario que se perdería Nadal:

Roland Garros (se juega del 28 de mayo al 11 de junio).

Wimbledon (del 3 al 16 de julio).

Masters 1000 de Toronto (del 7 al 13 de agosto).

Masters 1000 de Cincinnati (del 13 de agosto al 20 de agosto).

US Open (del 28 de agosto al 10 de septiembre).

Partidos de grupo de la Copa Davis (del 12 de septiembre al 17 de septiembre).

Laver Cup (del 22 al 24 de septiembre).

Masters 1.000 de Shanghái (del 4 al 15 de octubre).

Masters 1.000 de París (del 30 de octubre al 5 de noviembre).

Nitto ATP Finals (La Copa de Maestros, del 12 al 19 de noviembre).

Final de la Copa Davis (del 21 al 26 de noviembre)*.

*Nadal ha dicho que puede ser un "objetivo" llegar a la Copa Davis para tratar de "encarar el último año con garantías", un 2024 que el propio tenista considera que podría ser su "último" como tenista.