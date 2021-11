Rafa Nadal opina sobre la gente que no quiere vacunarse: "Es egoísta"

Rafa Nadal ha participado este fin de semana en un encuentro en el que ha hablado de su carrera, del deporte en general, la selección española o temas de actualidad, como la vacunación contra el coronavirus, de la que ha resaltado su importancia.

La opinión del tenista sobre quienes no quieren vacunarse

El deportista, que tiene previsto volver a las pistas de tenis a finales de diciembre en un torneo de exhibición en Abu Dabi, aún es duda para el Open de Australia que se disputará a principios de 2022. Sin embargo, si decide disputarlo no tendrá que someterse a ninguna medida de restricción que se están planteando, ya que el manacorí está vacunado contra el Covid-19.

Sobre este tema, ha reflexionado en un acto organizado por el diario Marca este fin de semana, en el que ha dado su opinión sobre la vacunación y aquellos que deciden no ponerse la dosis: "Entiendo que haya gente que no se quiera vacunar, pero me parece una postura un poco egoísta. Hemos sufrido mucho. No sabemos al 100% los efectos de las vacunas, pero nos tenemos que fiar de los médicos. Lo que sí sabemos es el efecto del virus si no estamos vacunados. Al parecer, somos a día de hoy el país al que menos afecta el virus, y creo que eso es porque tenemos a gran parte de la población vacunada".

¿Recado a Novak Djokovic?

Las declaraciones del tenista español han sido interpretadas por muchos como un "recado" hacia el serbio Novak Djokovic, que no ha confirmado ni desmentido que esté vacunado contra el Covid-19.

El Open de Australia se está planteando una serie de medidas con motivo de la pandemia, y una de ellas podría ser exigir la vacunación a todos los tenistas que participen.