Qué lesión tiene Rafa Nadal que le impedirá jugar Roland Garros y lo que queda de temporada

Rafa Nadal se perderá Roland Garros y se retirará durante varios meses hasta recuperar las sensaciones tras la lesión que se produjo en Australia, que no ha evolucionado como le gustaría al español: "Hemos estado con la vista puesta en los siguientes objetivos y el más importante a día de hoy se hace imposible y no voy a poder estar en Roland Garros".

Así, se trata de un "punto y aparte" en la carrera de Nadal, que podría terminar en 2024, como ha dicho el propio tenista. "No tengo la intención de jugar los siguientes meses. No me voy a poner una fecha de regreso, mi intención es que 2024 sea mi último año", ha dicho, a lo que ha añadido que es prioritario "regenerar" su cuerpo.

¿Qué lesión tiene Rafa Nadal?

El pasado 18 de enero, Nadal cayó derrotado ante el estadounidense Mackenzie McDonald en segunda ronda del Abierto de Australia, lo que le hizo bajar del Top 10 del ranking ATP y sumirse en un estado que le ha impedido volver al 100% a las pistas.

Nadal sufre una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, con un diagnóstico de entre seis y ocho semanas para recuperarse en un principio, aunque el propio tenista ha reconocido que su condición no ha evolucionado como querría.

El de Manacor solo ha podido disputar cuatro partidos este año, perdiéndose los Masters 1.000 de Miami, Indian Wells, Montecarlo, Madrid y Roma, además del Godó y de su ausencia recién confirmada en París por Roland Garros.

Los torneos que se perderá Nadal

De Roland Garros a Wimbledon, el tenista balear se perderá varios torneos importantes y se marca como posible objetivo regresar en la Copa Davis, que se juega a final de este año. Este es el calendario que se perdería Nadal:

Roland Garros (se juega del 28 de mayo al 11 de junio).

Wimbledon (del 3 al 16 de julio).

Masters 1000 de Toronto (del 7 al 13 de agosto).

Masters 1000 de Cincinnati (del 13 de agosto al 20 de agosto).

US Open (del 28 de agosto al 10 de septiembre).

Partidos de grupo de la Copa Davis (del 12 de septiembre al 17 de septiembre).

Laver Cup (del 22 al 24 de septiembre).

Masters 1.000 de Shanghái (del 4 al 15 de octubre).

Masters 1.000 de París (del 30 de octubre al 5 de noviembre).

Nitto ATP Finals (La Copa de Maestros, del 12 al 19 de noviembre).

Final de la Copa Davis (del 21 al 26 de noviembre)*.

*Nadal ha dicho que puede ser un "objetivo" llegar a la Copa Davis para tratar de "encarar el último año con garantías", un 2024 que el propio tenista considera que podría ser su "último" como tenista.