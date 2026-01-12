Marta García Aller analiza la situación en Irán y la posible intervención de EEUU: "No está claro a qué espera Trump, ni qué hará"

En este curso acelerado de geopolítica que nos ha traído el año nuevo, ahora toca ponerse al día con Irán. Se aprende mucha geografía con el desmoronamiento del orden mundial. ¿Qué está pasando en Irán? Las crecientes protestas amenazan con derrocar a la República Islámica.

En las protestas contra el Ayatolá, cientos de manifestantes iraníes han sido asesinados, según varias ONG. Les han cortado internet para que no puedan organizarse. Pero siguen saliendo a las calles a protestar. Corean consignas como "muerte al dictador" arriesgándose a que los maten a tiros por protestar contra los que los están matando de hambre.

La grave situación económica en Irán es lo que ha azuzado las protestas. Los iraníes no pueden más. Esta vez no son solo mujeres de clase media las que salen a protestar contra la teocracia por sus derechos. Ahora se mezclan hombres en paro, gente de clase trabajadora y jóvenes universitarios. El descontento por la economía los afecta a todos.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, dice que no cederá. Y Trump, que no pierde ocasión de acaparar la atención mundial, ha prometido que EEUU acudirá en ayuda de los manifestantes, dice Trump que Estados Unidos está listo para ayudar. Ayudar no está claro qué significa en Oriente Próximo viniendo de Trump. Pero después de la intervención en Venezuela sus amenazas resuenan más. Que se lo digan a Groenlandia y Cuba.

No está claro a qué espera Trump. Ni qué hará. Si su plan realmente es intervenir o la amenaza es un fin en sí mismo en su partida de Risk particular. Irán ya ha dicho que si EEUU interviene, atacará Israel. Y Trump, bueno, Trump hará lo que le dé la gana. Por si quedaba alguna duda le dijo al New York Times que él no se deja frenar por ninguna ley, sino porque lo parezca bien en cada momento.

No está claro qué pasará. Lo único claro es que ya nada es previsible. Y la previsibilidad es un ingrediente fundamental para la paz.

¿Moraleja?

Trump estudia ahora qué hacer en Irán,

los días tranquilos no volverán