Marta García Aller: "El domingo, elecciones en Portugal y Aragón, a ver qué pasa con la moderación"

El domingo, como sabes, hay elecciones. Y qué interesante lo que está pasando en la recta final de la campaña. Andan los conservadores pidiendo el voto para la izquierda para frenar el ascenso de la extrema derecha. Sí, sí, como lo oyes. El 8 de febrero hay elecciones… en Portugal.

Y hay líderes de centroderecha rechazando públicamente al candidato ultranacionalista de Chega, que ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años azuzado por los escándalos de corrupción y el malestar social.

Esto de avisar que viene la extrema derecha, como si viniera el lobo, allí tampoco ha funcionado para frenarla. En Portugal, Chega ha pasado de tener un diputado en el parlamento a convertirse en el principal partido de la oposición en solo seis años.

Y aunque las encuestas actuales apuntan a que André Ventura, el líder de la extrema derecha, no tiene muchas posibilidades de ganar la segunda vuelta, cada vez más líderes conservadores están apoyando públicamente al candidato socialista. Quieren subrayar el compromiso del centroderecha con los valores democráticos.

Los conservadores portugueses marcan distancias con este partido anti-inmigración por considerarlo iliberal. La derecha quiere frenar a la extrema derecha en nombre de la moderación, los valores liberales y la defensa de la democracia. ¿Te imaginas?

Eso sí, aunque Chega no gane el domingo, no tiene pinta, si el descontento que le ha hecho crecer continúa, la extrema derecha podrá presumir de ser el único partido de la oposición.

Y hablando del domingo, el 8 aquí también tenemos elecciones. En Aragón. Y según todas las encuestas hay pocas dudas de que Jorge Azcón ganará, aunque tendrá muy difícil gobernar sin Vox, que se dispara y ya es el partido favorito de los jóvenes. El PSOE, camino de su peor resultado de su historia.

¿Habría alguna opción para que los votos de Vox no fueran necesarios en Aragón? ¿Imaginas en nombre de la moderación, los valores liberales y la defensa de la democracia que el bipartidismo uniera fuerzas para frenar la extrema derecha? Pues eso puede pasar el día 8. En Portugal.

¿Moraleja?

El domingo, elecciones en Portugal y Aragón,

a ver qué pasa con la moderación