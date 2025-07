Marta García Aller: "¿Quién es extranjero y quién español? ¿Depende de tus apellidos? ¿De qué depende, Ortega Smith?"

Vox está muy preocupado por los españoles. Le parece que estamos desapareciendo. Pero quiere que seamos menos. Menos españoles. Y propone devolver a la ilegalidad a más de un millón de personas que ya han conseguido la nacionalidad, que residen y trabajan en España. O sea, que haya españoles que dejen de serlo. Propone además una deportación masiva de inmigrantes y de sus hijos.

Quiere que España sea como antes. No queda claro antes de qué. Antes de ser un país rico, supongo. Cuando aquí no había inmigrantes. Cómo iba a haberlos si tampoco había trabajo. Ayer, una portavoz de Vox, Rocío de Meer, habló abiertamente de deportar a ocho millones de personas. Añora cuando en los 90 había un 1% de extranjeros en España. Ahora son millones, dice. De cómo han ayudado a que el país prospere no habló.

Según el INE, de los 49 millones de habitantes en España, casi 7 son extranjeros. Vox deportaría más todavía. Le sobran los de segunda generación, aunque hayan nacido en España. Debe de ser que ellos llevan aquí desde el Big Bang. Quieren que España se parezca a sí misma. A la de antes. Menos Lamine Yamal y más Alfredo Landa, para entendernos. Quieren deportar extranjeros porque no respetan nuestras costumbres, dicen. Pues que se preparen en Benidorm. No va a quedar un guiri cenando paella.

Vox traza un perfil del inmigrante en situación irregular que da miedo. No dicen eso los datos. El perfil más típico de migrante irregular es mujer de entre 25 y 40 años, con niños, que trabaja en el servicio doméstico. Llega en avión, no en patera, con visado de turista y se queda a trabajar luchando por regularizar su situación en un laberinto burocrático.

Entonces, ¿quién es extranjero y quién español? ¿Depende de tus apellidos? ¿De qué depende, Ortega Smith? ¿Expulsarían también a Viggo Mortensen, Norman Foster y Richard Gere? ¿O los extranjeros molestan en la obra y no en la alfombra roja? ¿A los hijos de extranjeros del Congreso también los deportarían o solo a los hijos de las que vienen a limpiar?

¿Moraleja?

Vox pide deportación masiva de extranjeros

Y alimenta la xenofobia con esmero