Josemi: "Illa habla como si fuera a dar un curso de cristiandad"

Josemi Rodríguez Sieiro explica en Más de uno que, aunque está preocupado porque Begoña Gómez de la Fuente no le contesta al teléfono, está empezando a pasar página. "¿Se cree ella que esto me va a hacer a mí un daño tremendo? Pues no, le estoy tirando los tejos a María Jesús y Lidia ahora", alega. Explica, además, que estos roces "son cosas que pasan, no nos vamos a llevar todos como la familia Pantoja".

Por otra parte, señala que no le gusta que se considere a los perros como "personas de la familia". "El perro es un perro, hay que darle esa categoría", destaca.

Además, respecto a la entrevista de Carlos Alsina a Salvador Illa, dice que el ex ministro "duerme a cualquiera, habla como si fuera a dar un curso de cristiandad".