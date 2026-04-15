La inflación vuelve a tensionar la economía española mientras el crecimiento resiste

La sección "El faro" de José Carlos Díez en Más de Uno pone en uno de los indicadores que mejor refleja el impacto de la incertidumbre internacional: la inflación. El dato de marzo confirmó un repunte significativo, en gran parte impulsado por el encarecimiento de la energía tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

El IPC general subió hasta el 3,4%, más de un punto por encima del 2,3% registrado en febrero. Detrás de este aumento están, principalmente, los productos energéticos, con subidas cercanas al 7%, y los alimentos no elaborados, que aunque moderan su escalada, siguen creciendo a ritmos próximos al 5%. Según las previsiones de Funcas, este repunte no será puntual: la inflación podría alcanzar el 4% en mayo y mantenerse en esos niveles hasta final de año si no hay cambios en el precio del petróleo.

De momento, la economía española aguanta el golpe. La creación de empleo continúa y el impacto de la guerra todavía no se ha traducido en un deterioro grave de la actividad. Sin embargo, Díez advierte de que el escenario podría complicarse si el crudo se consolida en torno a los 100 dólares por barril, lo que intensificaría la presión sobre precios y consumo.

En este contexto de incertidumbre, el economista recupera una cita de Santa Teresa de Jesús: "en tiempos de tribulación, no hacer mudanzas". Una llamada a la prudencia en política económica ante un entorno volátil.

España en mejor posición que su entorno

Pese a las tensiones inflacionistas, España mantiene un papel destacado dentro de la eurozona. Los expertos siguen situando a la economía española como motor de crecimiento, con una previsión del 2,8% para este año. Aunque supone una ligera revisión a la baja respecto a enero, el dato continúa muy por encima del de las principales economías europeas como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia.

Además, España cuenta con una ventaja diferencial frente a este nuevo shock energético: su apuesta por las energías renovables. Según el Fondo Monetario Internacional, esta mayor diversificación energética permite amortiguar el impacto de la subida del petróleo. La subdirectora de estudios económicos del FMI, Petya Koeva, destaca que la transmisión de los precios de los combustibles es más limitada en España precisamente por el peso de las renovables en su mix energético.

La economía española sigue mostrando fortaleza, pero navega en un entorno cada vez más incierto, donde la evolución de los precios energéticos será clave en los próximos meses.