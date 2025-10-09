La mañana en 'Más de uno' comenzó entre carcajadas con la imitación de María Jesús Montero, todavía "riendo" por la sesión de control al Gobierno del día anterior. Carlos Alsina recreó el momento en el que Pedro Sánchez lanzó su ya famoso "Ánimo, Alberto", acompañado de la risa desbordante de la vicepresidenta, a la que el programa puso banda sonora con el clásico 'Thriller' de Michael Jackson. La escena sirvió como arranque cómico de una jornada especial del programa, emitida desde la sede de Línea Directa en Tres Cantos.

Tras el momento político, la comedia continuó con la visita del Padre Sarrac, sumo sacerdote del "Templo Satánico Luciferino de la Alcarria". Entre truenos, música tenebrosa y un humor absurdo marca de la casa, el "Padre Sarrac" aseguró estar en las oficinas de Línea Directa "aprendiendo" cómo gestionar su futuro "Centro de Gestor de Fieles", un servicio inspirado en el modelo de atención al cliente de la aseguradora.

A lo largo del sketch, el personaje fue enumerando las posibles consultas que recibiría su singular call center infernal: desde intoxicaciones por estramonio hasta crisis de fe entre sus seguidores, pasando por fieles incapaces de sacrificar a sus mascotas en las "misas negras". En su relato no faltaron los dardos a la "catolicosfera", la ironía sobre las contabilidades en "B y sobres negros" y una delirante jerga de billetes rebautizados como "machos cabríos" y "brujas".

El remate lo puso el propio Sarrac al anunciar, con total naturalidad, que debía irse "a evacuar otro espíritu maligno", provocando nuevas carcajadas en el estudio. Para finalizar, el equipo ha puesto en marcha el servicio de atención al cliente de Más de uno, que permite un contacto directo con los responsables de las diferentes secciones del programa. Aunque el primer cliente que se ha puesto en contacto no ha sido el más adecuado...