HUMOR | LA HORA GUASA

¿Sabes más que un estudiante de la EBAU? Los cómicos a examen

Nuestros humoristas Leonor Lavado, Goyo Jiménez, Leo Harlem, Jesús Manzano y Borja Fernández Sedano nos acompañan en 'La Hora Guasa'. Hoy empezamos charlando de competitividad con el profesor Rodríguez Braun y Carmen Lomana. Además, Jesús Manzano insiste en que nos pongamos todos de acuerdo para dejar de madrugar o para que no existan los lunes. También, nos canta su canción 'Estoy mayor', una versión del tema de Queen 'I want it all'. Luego, entrevistamos a Isabel Díaz Ayuso, indignada por el uso ideológico de los libros de texto de Bachillerato. A continuación, hacemos un simulacro de Selectividad para ver si nuestros colaboradores podrían aprobarla. En concreto, escogemos como conejillos de indias a Leo Harlem y Mario Ródenas, el instapoeta. Luego, con Carmen Porter y el señor bajito que siempre le da la razón a Iker Jiménez hablamos del nuevo programa de Carmen, 'Futura', donde habla de ciencia, innovación y también (cómo no), de misterios. En su programa sale "Medianito", un señor algo más alto que el señor bajito, y que también le da la razón y le ayuda a resolver misterios.