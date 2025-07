40 años de Regreso al Futuro con Antonio Lobato… en Colmenar de Oreja

Hoy la Quinta Hora de Más de uno ha vivido un descontrol generalizado. Puede que tenga algo que ver con Colmenar de Oreja, el inesperado epicentro del viaje en el tiempo. Desde allí han aterrizado Goyo Jiménez y Leo Harlem acompañados de un tal Martín Macario Flórez, supuesto Marty McFly castizo, para contarnos que su Delorean funciona con aceite de la cooperativa, batidora Taurus y botijos reciclados. Querían salvar una vendimia fallida y acabaron en 1962 en un concierto de Nino Bravo. Pero volvieron a un presente cambiado: el bar de la plaza ahora tiene carta vegana. "Eso sí que da miedo", sentenció Leo.

Mientras en el tiempo se rompían cosechas, Paula Púa vivía su propio infierno rural: una escapada con todo el equipo del programa. Nada de desconexión. Test incluido para Alsina: ¿ayudar a cortar leña, mirar con sombrilla o gritar “¡vístete, Goyo!”? Resultado final: "Preferiría andar descalzo sobre brasas ardiendo antes que compartir litera con Agustín". Y eso que al día siguiente había churros.

Y si todo esto no fuera suficiente, Goyo Jiménez ya no puede vivir tranquilo. Antonio Lobato, o mejor dicho, su anuncio de coches de segunda mano, le persigue como un espíritu publicitario maligno. “¡Dime cuánto vale mi coche, Lobato, y luego desaparece para siempre!”, rogaba entre cuñas. Hasta Leo Harlem se ha cansado: "Voy en metro solo para no oírte, pesao". La situación se ha descontrolado tanto que no se descarta recurrir a un exorcista cubano o a una app antipublicidad extrema.