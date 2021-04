HUMOR EN MÁS DE UNO

Radio Gustín, la radio que te gusta sí o sí

En Más de uno los humoristas Sara Escudero, Agustín Jiménez y Sergio Fernández ‘El Monaguillo’ contactan con nuestro oyente Braulio, que ha generado un atasco tremendo con su camión como ocurrió con el Ever Given. Además, la doctora Brisa Blanchetti muestra su apatía y nuestra más fiel oyente, Maricarmen de Málaga, intenta animarla con poco éxito porque le han puesto la vacuna de Moderna y está más borde de lo normal. El Monaguillo trae su particular repaso de las noticias más extravagantes de la semana y Agustín Jiménez vuelve con una nueva edición de Radio Gustín.