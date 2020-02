HUMOR | Pedro Almodóvar, en el after de los Óscar: "Alsy, i don't want to trola, no tenía muchas esperanzas"

Esta madrugada se han entregado los Oscar: 'Parásitos' ha sido la gran triunfadora de la noche. No ha habido para 'Klaus' ni para 'Dolor y gloria'. Pedro Almodóvar (Carlos Latre) , ha entrado en antena en Más de uno desde el after que se celebra en el Dolby Theatre. "Gud nait, Charles Alsy. Buenas noches, Carlos Alsina. Jelou everibodi from Los Angeles", se ha presentado el director manchego, un poco ebrio. Asegura que no tenía esperanzas en ganar el premio y que tiene buena relación con Bong Joon-ho, director de Parásitos.

Fin de semana en los Quintos de Mora

Hemos consultado a nuestro departamento jurídico, pero como no ha habido respuesta, hemos decidido emitir un audio obtenido de manera ilícita. Hemos grabado a los recepcionistas (Sara Escudero y Leo Harlem) de la finca de Quintos de Mora, donde el Gobierno ha pasado el fin de semana para estrechar lazos. "Soy Pedro Sánchez. Pero mi reserva estará a nombre de Peter, es mi nombre en clave. Como Paul McCartney, que se registraba en los hoteles como Paul Ramone. Es para evitar las avalanchas de fans, je, je", se escucha decir al presidente del Gobierno.

Ramiro de Publipunto te ofrece regalos para San Valentín

Ramiro (Carlos Latre) no pierde ninguna oportunidad para publicitar sus productos. "Si la pasión en casa está más hundida que la chimenea del Titanic y necesitas una idea que reflote el amor entre vusotros...", escucha a Ramiro, que tiene para ti joyas, perfumes, pasteles... Josep Pedrerol y Los Chunguitos y el resto de personajes de Latre tampoco se han perdido su cita en Más de uno.

Agustín Jiménez, el cómico al que nadie conoce

Agustín González, así fue como Pablo Motos presento a nuestro cómico. Y el ABC hizo sangre: "El actor extremeño confiesa que a la gente le cuesta identificarlo con su nombre y apellido, y Pablo Motos lo confirma al presentarlo como Agustín González". 'La noria de la alegría y la diversión' es la nueva sección musical de Jiménez, que nos trae música... particular.

Asunto: nos lo quitan de las manos

Los oyentes nos cuentan lo que... mangan y han mangado, principalmente en hoteles. Geles de baño, ¡bombillas!, toallas, vasos...

