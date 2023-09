Joaquín Reyes: "No me he bajado de la comedia todavía"

El humorista Joaquín Reyes cierra su show 'Festejen la broma' en el Teatro La Latina de Madrid. Se trata de un monólogo de humor que Joaquín escribió desde cero en 2020, jubilando todo su material antiguo y buscando regresar al formato que lo dio a conocer como cómico: el stand-up.

"La gente flipa con el espectáculo porque lo doy todo, es como el Circo del Sol", explica Reyes en 'Más de uno', donde le acompaña su compañero Goyo Jiménez.

Para el humorista, este es el momento adecuado para acabar con el espectáculo. "Es bonito cerrar las cosas cuando están en el punto álgido", cuenta mientras asegura que esto no implica el fin de su carrera en el humor.

"No voy a hacer drama"

Después de estos tres años de éxito con 'Festejen la broma' asegura que drama no va a hacer. "El problema no es que tú quieras hacer drama, es que el público te lo permita", dice Reyes citando al actor Pepe Isbert, aunque insiste en que el drama no es lo suyo.

Ahora que llega a los 50 años, Joaquín Reyes admite que está cumpliendo todos los clichés típicos de la edad: "te empiezas a preocupar de la coronilla, haces gimnasia para quitarte la panza, te cuestionas cosas existenciales, te salen pelos en las orejas", bromea.