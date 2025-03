Borja Cobeaga, guionista de 'Su Majestad': "Me gustaba más el título de 'Infanta terrible'"

'Su Majestad' es la tercera serie de Borja Cobeaga como director y guionista, tras 'Me gusta conducir' (2022) y 'Vaya Semanita' (2003). Junto a Diego San José forma una de las parejas de guionistas más fructíferas de la comedia española: suyos son los guiones de 'Pagafantas', 'Ocho apellidos vascos', 'Ocho apellidos catalanes' o 'Superlópez'.

Diego tiene pelazo, hace deporte y "enguapece" con el paso de los años, cuenta Borja de su compañero con el que lleva 22 años creando. Aunque Borja es sólo un año mayor que Diego, cuando se fue de 'Vaya semanita' y se quedó Diego, dijeron que había habido "un relevo generacional", recuerda bromeando el guionista. A pesar de tantos años, "seguimos bien conectados", asegura.

Escribir una serie a seis manos

El título final de la serie, 'Su Majestad', no es el que más le gustaba a Borja. "Había un título que me gustaba mucho y que lo representaba muy bien, que era 'Infanta terrible', pero era princesa, no infanta", explica Borja.

A la hora de escribir una serie -en 'Su Majestad' también cuentan participa el guionista José Pérez- "cuando haces comedia está bien hacerlo con más gente porque es como una pantalla para ver si funciona o no funciona". En definitiva, se pasan mucho tiempo hablando, escribiendo y, finalmente, retocando lo escrito por los otros.