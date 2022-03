Vicente Vallés: "He leído el libro unas quince veces y todas he encontrado cosas que no me gustaban"

Kazán en ruso significa cazuela. Kazán también es una ciudad al este de Moscú. Es por esto por lo que el último libro de Vicente Vallés, que sale hoy a la venta, se titula 'Operación Kazán'. El periodista, al que le apasiona leer sobre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, se cruzó con una curiosidad histórica y decidió que sería el título de la novela que estaba empezando a escribir.

Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas de Hitler estaban a las puertas de Moscú, el gobierno soviético decidió trasladar las industrias más importantes hacia el este para que no cayesen en manos del ejército nazi. Una de las ciudades elegidas fue Kazán, donde se instaló buena parte de la industria pesada y de armamento. Por eso, Vicente Vallés decidió que ese sería un buen lugar, una zona segura, donde adoctrinar al personaje de su novela.

La cooperación y trabajo entre varias generaciones de espías

En 'Operación Kazán' coinciden varias generaciones de espías donde se ve el contraste entre los jóvenes, expertos en tecnología y redes sociales, y los espías más veteranos que siguen utilizando los modos clásicos de espionaje. En la novela, un viejo espía soviético jubilado contacta con antiguos colegas de servicios de espionaje extranjeros para trasladarles una importante información.

Finalmente, esa información trasciende a jóvenes espías, entre ellos una española, que inician la investigación para ver "cómo arreglan ese problema que puede cambiar la historia de la humanidad", cuenta Vallés sobre la trama de su novela.

Me pregunté qué pasaría si el espionaje ruso diera un paso más sobre esa injerencia

Cuando comenzó a pensar el argumento, el periodista estaba todavía acabando de escribir 'El rastro de los rusos muertos', un ensayo periodístico sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 cuando ganó Donald Trump. "Fue ahí cuando me pregunté qué pasaría si el espionaje ruso diera un paso más sobre esa injerencia", explica.

"La novela tiene su propia vida"

Sobre el proceso de escritura, Vallés confiesa que la idea básica de la trama permanece durante toda la novela. Pero "la novela tiene su propia vida", por lo que mientras la escribía se le ocurrían cambios en escenas y personajes.

"Aparte de haberme inspirado en personajes reales, también me he inspirado en personas que yo he conocido, con formas de ser determinadas", dice sobre las formas de hablar y el carácter de sus protagonistas.

He debido releer el libro no menos de quince veces y todas las veces he encontrado cosas que no me gustaban

La parte más dura de la producción del libro "es precisamente cuando crees que has terminado", confiesa Vallés sobre la edición y revisión de la novela. "He debido releer el libro no menos de quince veces y todas las veces he encontrado cosas que no me gustaban", explica.