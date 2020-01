"La reunión entre Ábalos y Delcy Rodríguez no es un asunto sobre el que a mí me corresponda especular"

La vicepresidenta se ha mostrado incómoda al ser preguntada en Más de uno por la reunión que mantuvieron José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez, "no es un asunto sobre el que a mí me corresponda especular". Asimismo, le recrimina que no le pregunte por otros temas, como las consecuencias del temporal Gloria, "yo creo que usted estaba deseando hacerle una entrevista a González Laya o al señor Ábalos".

Además, considera que "Ábalos ha dado una explicación que es muy correcta y ha explicado por qué y cómo logró el cumplimiento de una obligación por parte de España con respecto a la señora vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro".

Por otro lado, recuerda que el Gobierno de España ya apoyó a Guaidó y se muestra a favor de normalizar la situación en Venezuela, "lamentamos que después de un año desde el reconocimiento de Guaidó no se hayan producido elecciones libres".

"El presidente se desplaza del modo que su equipo considere mas conveniente"

Ribera considera imponer una nueva tasa al transporte aéreo "es un debate interesante a nivel europeo", porque "es verdad que desde el punto de vista progresista el que más viaja en avión es quien más recursos tiene". Aunque también aboga por implementar el debate de la fiscalidad ambiental.

Asimismo, reitera la necesidad de cambiar de mentalidad y dejar de hacer trayectos cortos en avión, como Madrid- Barcelona, Madrid- Sevilla o Madrid- Valencia, "son destinos donde el tren se va imponiendo". "Hay que facilitar alternativas para que quien quiera desplazarse lo pueda hacer de manera menos contaminante", explica, pero también se pregunta si todos los trayectos que hace la gente son imprescindibles.

En cuanto hace referencia del uso del falcon por parte del Gobierno, "el presidente, como todos los presidentes que han estado en su posición, se desplaza del modo que su equipo considere mas conveniente". Además, hace ver "el potencial de España".

Caza y toros

Carlos Alsina también le ha preguntado a Teresa Ribera si va a haber una reforma legislativa sobre la caza y la tauromaquia, que según confirma, por el momento no le consta