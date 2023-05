Raphael: "Tengo mucha suerte, jamás se me ha dicho que no a nada"

Raphael y Pablo López se conocieron hace varios años y lo suyo fue admiración a primera vista. Cuando Raphael le vio y escuchó por primera vez -por televisión- supo de inmediato que Pablo tendría que hacerle alguna canción. Cuando tuvo la oportunidad de hablar con él, en lugar de pedirle una canción de prueba, le pidió que le compusiera un disco entero.

"Ha sido maravilloso, una experiencia enorme", reconoce Raphael en 'Más de uno', mientras adelanta que esto es sólo el comienzo de una larga amistad. Pablo López -"gran artista y gran compositor"- es el autor y productor del 84º álbum de Raphael, 'Victoria', con el que el cantante comienza su gira en julio, en Jerez de la Frontera.

"Desconectar es imposible"

Tras descansar unos meses, asegura que se encuentra animado y muy bien de salud, y pone en valor la importancia de descansar entre gira y gira: "si yo quiero durar tiempo, tengo que estar como estoy y entonces tengo que descansar de vez en cuando".

Para Raphael, la idea de tomarse varios años sabáticos no es una opción "porque si no, no vuelves". Cuando no trabaja, el cantante disfruta de su casa, de su familia y de sus hijos, aunque reconoce que desconectar de la música "es imposible".

El documental de su vida: muy grande y muy bien hecho

Sobre el documental de su vida, Raphael considera que "tiene que ser una cosa muy grande y muy bien hecha" porque si no, no lo hace. Lo fundamental para él, es que sea real y fiel a su vida, la cual, afortunadamente, tiene de todo.

"Sobre todo, tiene que ser gente que me conozca muy bien, que haya vivido todas las épocas, que sea español", cuenta Raphael, quien insiste en la importancia de que conozca la historia de España y conocerle a él a fondo.

Esto es un empeño mío desde que yo tengo uso de razón, que al principio quería ser actor

En definitiva, los guionistas de su documental deben haber vivido las historias de su vida con él, que se metan en su vida no profesional para poder hacer un fiel retrato de su persona.

Manuel Alejandro, su premio gordo de la lotería

"Esto es un empeño mío desde que yo tengo uso de razón, que al principio quería ser actor", explica el cantante quien ahora ama su trabajo; una profesión que le ha permitido trabajar junto con grandes compositores como Manuel Alejandro, quien "ha sido, para mí, el premio gordo de la lotería".

Raphael reconoce que en su vida tiene mucha suerte y "jamás me han dicho que no a nada" cuando ha hecho determinadas propuestas, por muy atrevidas que fueran. Esa predisposición de quienes le han rodeado siempre, le ha permitido llegar a lo más alto.