Pablo Casado: “Este fin de semana hemos tenido dos premios de narrativa: el Planeta y las mentiras de Sánchez"

Las últimas encuestas vaticinan que Pablo Casado ganaría las elecciones generales aunque necesitaría el apoyo de Vox para obtener la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Por ello, el presidente del PP anuncia en 'Más de uno' los tres planes estratégicos para el futuro de España: el reforzamiento institucional, la creación de empleo -mediante la modificación de impuestos, la reducción de la burocracia y la flexibilidad laboral-, y, en tercer lugar, la defensa de las familias.

"Es una broma, viniendo del PSOE, su anuncio de abolir la prostitución"

Casado critica que las propuestas de Pedro Sánchez, después de tres años gobernando, sean la derogación de la reforma laboral, la abolición de la prostitución y la eliminación de la ley mordaza. "Es una broma, viniendo del PSOE, su anuncio de abolir la prostitución", dice en relación a los casos de corrupción en el PSOE de Andalucía sobre gastos en burdeles.

Despolitizar la justicia evitando que los políticos entren en estos órganos

Sobre el acuerdo con el Gobierno para la renovación de algunos órganos constitucionales - el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, a excepción del Consejo General del Poder Judicial-, Pablo Casado sostiene que su partido siempre ha defendido una misma condición; la despolitización de la Justicia.

Pablo Casado niega tener ya pactados los nombres de los candidatos a ocupar los sillones, pero mantiene su intención de despolitizar la justicia: "Nos gustaría que no hubiera políticos en estos órganos, aunque sean órganos no judiciales". El presidente del PP no ve con buenos ojos que "gente que acaba de dejar su cargo político se meta en el Tribunal Constitucional, por ejemplo".

"Si Sánchez modifica la ley, habrá acuerdo para el CGPJ"

En este sentido considera que el CGPJ, "es un Consejo que, mi opinión, tiene una fórmula de elección contraria a lo que dice la Constitución". Por ello, propone cambiar la ley orgánica cuando obtenga la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. "Si Sánchez quiere modificar la ley orgánica, habrá acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial", sostiene.

Nuevo delito de rebelión impropia

Pablo Casado anuncia la creación de un nuevo delito de rebelión impropia, es decir, sin violencia. "La sedición puede ser lo que ha pasado en Cataluña o rodear una central nuclear o un colapso de los controladores aéreos", explica el presidente popular.