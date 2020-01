Meritxell Budó: "No contemplamos otra posibilidad que no sea que el Supremo excarcele a Junqueras"

Sobre la llamada de Pedro Sánchez y Quim Torra, afirma que el president catalán le va a trasladar al presidente del gobierno la necesidad de poner fecha a la reunión entre ambos. Budó explica que Sánchez prometió una reunión con Torra una vez que se produjera la investidura, y sobre la puesta en marcha de la mesa de negociación entre partidos, dice que previamente se debe producir la reunión entre los dos presidentes y ambos deben decidir cuándo se pone en marcha la mesa de negociación.

En cuanto a si el derecho de autodeterminación va a formar parte de la conversación entre Torra y Sánchez explica que "una mesa de diálogo es para que se pueda hablar de todo sin condiciones de una parte ni de otra".

Por otro lado, comenta que si el Supremo no admite la medida cautelar de suspender la resolución de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Torra, responde que "quedaría en manos del Parlament de Cataluña decidir si Torra debe o no debe continuar con su acta de diputado". Considera que la JEC no puede decidir sobre la pérdida de la condición de diputado del mismo Parlament de Cataluña.