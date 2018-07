Martínez-Maíllo: "No nos fiamos del presidente del Parlament"

En Más de uno

El actual coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo habla sobre el mal resultado del PP el 21-D: "No hemos acertado, está claro, pero en las generales de 2016, por ejemplo, que es cuando se examina al gobierno, sacamos más de 500.000 votos". También habla sobre la petición de su partido a Ciudadanos para poder formar grupo parlamentario en el Parlament de Cataluña: "No entendemos la actitud de ciudadnos; si no tenemos grupo parlamentario el constitucionalismo pierde". Sobre una posible investidura telemática de Puigdemont, dice que "no se va a producir".