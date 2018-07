Mariano Rajoy: "Vamos a esperar a la reunión del PSOE con Podemos y luego ya hablaremos"

Durante la entrevista con Carlos Alsina, Rajoy recuerda que "desde el 21 de diciembre vengo diciendo que lo mejor es un Gobierno presidido por el PP con PSOE y Ciudadanos". Por ello, insiste en su postura aunque sí que anuncia que esperará a la reunión de Sánchez e Iglesias, antes de llamar al secretario general del PSOE. Además, se muestra esperanzado en hacer a lo largo del mes de abril "un gobierno a tres como el que hay en Alemania".

Para Mariano Rajoy sus expectativas de ser presidente del Gobierno se basan en una rectificación del PSOE, para que así "haya en España un Gobierno que nunca ha habido" y que sí demostraría que en el país se ha producido un "cambio político". Asegura que "va a intentar que se produzca un modificación de la postura socialista", algo que hará con un "argumento muy bueno" como es que "Sánchez ha intentado formar Gobierno y no lo ha conseguido" y que además, de lograrse, se crearía un Ejecutivo que "daría una mayoría suficiente para hacer reformas en el Congreso que nunca se han hecho".

Ante esta situación, el líder del PP reconoce que "no podemos descartar la campaña electoral en el mes de junio" y acusa al PSOE de ello, ya que "en una reunión, Sánchez me dijo que no quería pactar ni conmigo ni con el Partido Popular".

De su declinación a la petición del Rey de ir la investidura, explica que "fue porque Sánchez me dijo en una reunión que no me iba a apoyar y al saberlo no tenía ningún sentido presentarme sabiendo que no tenía el apoyo de la mitad de la Cámara". Defiende esa decisión diciendo que "al menos no hice perder el tiempo a los españoles" y cree que "el 'reloj de la democracia' se podría haber puesto en marcha de otra forma".

En su intervención en Onda Cero, el dirigente responde a la petición de renovación que le hizo hace un año Juan Vicente Herrera en Más de uno. En su opinión, su partido "siempre se renueva porque es la mejor manera de funcionar" y cree que "esa mezcla de veteranos y noveles hace que todo vaya mejor". Además, sostiene que "conozco muy bien mi partido, he pateado España y mientras me sienta útil seguiré recabando el apoyo de mi partido".

También, confirma que asistirá al Congreso de los Diputados para explicar los asuntos referidos a los refugiados tratados en el Consejo Europeo, aunque niega que al respecto se haya rectificado algo desde su Gobierno. De hecho, insiste en su postura de que "el Ejecutivo no puede estar supeditado al control". Además, dice que "será una comparecencia informativa para contar lo que ha pasado allí".

Preguntado por Rita Barberá, considera que "no hay que adelantar acontecimientos" y prefiere quedarse con la buena voluntad de la exalcaldesa de querer declarar. Además, comenta que "el PP ha nombrado un instructor", aunque no desvela el nombre. Asimismo, pide que haya "contundencia máxima pero también prudencia, ya que "se puede dañar a muchas personas". También, muestra su respeto a "la decisión de los concejales de Valencia a la espera de que hable la justicia"

Sobre la broma telefónica que le hicieron en la que un humorista se hizo pasar por Carles Puigdemont, comenta que "después me pidieron autorización para publicar la conversación que habíamos tenido y no puse ningún impedimento porque en ella dije lo que pensaba, que era que queríamos vernos". Posteriormente, el presidente en funciones dice que "hasta la fecha la relación con el presidente catalán ha sido muy razonable y normal". Es por eso que anuncia que "pronto nos veremos porque es bueno que tengamos una conversación", ya que a su juicio "tenemos muchos temas pendientes en el área económica y claras discrepancias políticas".

En lo que al futuro de Alberto Núñez Feijóo se refiere, se muestra esperanzado en que "el presidente gallego tome una buena decisión para él y para el partido". Rajoy destaca la buena relación existente entre ambos y reconoce que "suelen verse y hablar con frecuencia".