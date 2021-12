Mariano Rajoy: "Sánchez ha hecho un Gobierno Frankenstein que hace muy difícil conseguir posiciones de consenso"

El expresidente del Gobierno responde a Carlos Alsina en más de Uno, y además está en la sección 'La ínsula' de Borja Sémper y Eduardo Madina y habla entre otros temas, de su último libro 'Política para adultos' así como de diversos temas de actualidad. "Cualquier tiempo pasado no es mejor, al menos no es cierto siempre. Yo defiendo el bipartidismo y en mi libro defiendo las democracias liberales. Defiendo la democracia y el tomarse las cosas enserio" afirma Mariano Rajoy.

Sí a la democracia, no al populismo

Sobre Vox

En su libro menciona como ejemplos de populismo a Vox. "Ellos dicen que es nacional populismo. Yo en el libro hago dos referencias muy claras: uno, al tratamiento de la inmigración. En este tema de la inmigración uno se puede despachar con un discurso demagógico. Este es uno de los retos más importantes a los que ya nos estamos enfrentando en la Unión Europea. Y luego el planteamiento, que también cito en el libro, de Europa. Porque no creo que haya ningún elector que pueda compartir lo que ha dicho el líder de Vox. Y últimamente pues el famoso asunto de las vacunas. No lo entiendo. Cuando todas las instituciones, médicos y países dicen que hay que vacunarse no hacer caso es populismo puro" asegura.

A qué atribuye el crecimiento del populismo

"Lo que hay es un proceso de polarización muy grande en la sociedad y el extremismo llama al extremismo. Cuando estaba yo, Vox tenía 0 diputados, y el gran problema que ha habido en España en los últimos años es por lo que llaman el Gobierno Frankenstein. Sánchez ha hecho un Gobierno que hace muy difícil conseguir posiciones de consenso" afirma Rajoy.

Defiendo la democracia y el tomarse las cosas enserio

Inmersión lingüística en Cataluña

El Tribunal Supremo no admitió el recurso que la Generalitat presentó tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impuso en 2020 un mínimo del 25% de clases en castellano en todos los centros de la comunidad.

"Uno de los temas y obligaciones de un Estado es hacer que se cumpla le ley. Sin ley no hay democracia ni hay nada. En este caso me temo que cuando alguien incumple la ley o llama a incumplirla, lo procedente es la actuación de la fiscalía" asegura Rajoy.

'Operación Kitchen'

"Voy a responder el lunes a todo lo que me pregunten, no tengo ningún problema" asegura el expresidente del Gobierno al ser preguntado sobre la presunta trama orquestada para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, conocida como 'Operación Kitchen', tiene previsto finalizar la comparecencia el próximo lunes 13 de diciembre con su declaración.

Su libro 'Política para adultos'

"Política para adultos no significa política para mayores ni para viejos. Significa política hecha por personas responsables para ciudadanos igualmente responsables, sea cual sea su edad. La madurez no es tanto una cuestión de años como de asunción de límites: los límites que nos pone la realidad, los que nos marcan las leyes y también los de nuestra propia contención" cuenta Mariano Rajoy.

"La política para adultos como yo la entiendo es una política capaz de ver más allá del próximo cuarto de hora, una política que sabe expresarse en algo más de un tuit, que se basa en la racionalidad y no en las puras emociones, que es capaz de mirar a la realidad cara a cara y que, sobre todo, puede servir para que los adversarios se entiendan cuando el interés del país así lo exige. Tampoco es tan difícil" afirma.