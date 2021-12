La tele con Monegal: La visita de Rajoy a El Hormiguero

Mariano Rajoy visitó El Hormiguero y Ferrán Monegal analiza su visita: Pablo Motos no dijo "ha venido a divertirse a El Hormiguero. Dijo recibimos con un aplauso a Mariano Rajoy. Luego sí se divirtió mucho"

"Hubo muchas opiniones personales y ahí no hay nada que decir. Aseguró que Pablo Iglesias es un populista, que le parece tremendo que haya un Gobierno con apoyo de Bildu o que al menos Santiago Abascal sí apoya y defiende la constitución. Eso son reflexiones personales a las que no hay nada que decir", valora Monegal.

La primera virtud de un presidente del Gobierno debe ser el "equilibrio emocional". Esa es la principal cualidad, aseguró y confesó que a veces hay que mirar para otro lado, algo que Monegal confiesa como "triste".

Hubo un momento que Pablo Motos le sirvió en bandeja hablar del Rey Emérito. Ahí no se trataba de una opinión personal, sino de una adulteración de la realidad. "No hay ningún tribunal que le haya citado, no está acusado de nada", espetó Rajoy. Monegal considera que Motos debió haber intervenido para señalar que eso es adulterar la realidad. Si el Rey no se ha sentado en un banquillo es porque está blindado. El programa fue un jacuzzi sensacional y un 19,8 por ciento de audiencia, casi como el programa con Ayuso.

Kiko Rivera con Paquirrín a Nepal

Monegal habla también del viaje de Kiko Rivera con Jesús Calleja a Nepal. Fue grabado en el mes de abril. Paquirrín estaba nervioso porque no se emitía. Habló de su época de adicciones, de ganar mucho dinero y fundírselo. Había fines de semana en los que ganaba 100.000 euros y se los gastaba ese mismo fin de semana. "Todo putas y fiesta", confesaba Paquirrín.

Y por supuesto, habló de los sentimientos hacia su madre. Paseando por un río Jesús Calleja le preguntó si buscaba en su cerebro recuerdos bonitos con su madre. "Si quieres que hablemos de amor, tenemos que hablar de mi abuelo que es dónde he recibido el verdadero amor", confesó el hijo de Isabel Pantoja. "Estos no se reconcilian hasta que Mediaset les dé permiso", añade Monegal.