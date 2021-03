Rajoy afirma que "nunca ha habido una caja B" mientras Aznar señala que "jamás recibió sobresueldos"

Hoy han declarado como testigos ante la Audiencia Nacional los expresidentes del Gobierno, Mariano Rajoy y José María Aznar, por el caso de 'caja B' del Partido Popular en la que se investiga si la reforma de la sede de Génova estuvo financiada irregularmente por casi un millón de euros. En sus explicaciones, ambos han negado la existencia de unas cuentas ilegales, contradiciendo la versión del extesorero, Bárcenas.

Rajoy, durante su intervención, ha manifestado que "no ha habido ninguna 'caja B' en su partido" y que las declaraciones de Bárcenas "empiezan a ser una vergüenza por lo que están viviendo". También ha afirmado que "es completamente falso" que destruyera los famosos 'papeles de Bárcenas' con una trituradora "porque conoció estas informaciones por los medios en 2013", por lo que era "metafísicamente imposible" que lo hiciera.

Rajoy "nunca" destruyó documentos de Bárcenas

El extesorero del PP afirmó que tenía grabaciones que demostraban esto, aunque le fueron sustraídas durante la Operación Kitchen, presuntamente ideada por Interior en 2013 para robarle documentación comprometedora para el PP. Ante esto, Rajoy ha explicado que Bárcenas "no es capaz de estar de acuerdo consigo mismo".

También ha rechazado la afirmación de Bárcenas de que un abogado, Javier Iglesias, le ofreció en nombre del PP que su mujer no entraría en la cárcel si callaba o si alteraba las anotaciones de los papeles para crear dudas sobre su veracidad. "Me parece delirante", ha sido su respuesta y ha añadido: "Los papeles quien los ha cambiado y varias veces ha sido el señor Bárcenas".

Tacha de "falsos" los nombres de los papeles

Ha recordado además que el "95%" de las personas que aparecen en los papeles han dicho que lo que se refiere a ellos es absolutamente falso, "por ejemplo yo", ha subrayado, y ha pedido que si él no pone en "solfa" lo que han dicho esas personas "no se ponga en tela de juicio al otro 95 por ciento" porque son personas "a las que se ha hecho mucho daño".

Como ya dijo en Gürtel, de los temas económicos él no se ocupaba y ha asegurado que el tesorero "jamás" le informó de ningún donativo que recibiera el partido. "He presidido 14 años el comité ejecutivo y jamás he oído hablar a nadie de un donativo", ha asegurado.

Aznar "jamás" recibió sobresueldos

Por su parte, el expresidente Aznar ha declarado que nunca ha cobrado sobresueldos y que siempre ha cobrado todo por transferencias bancarias declarando por ello ante la Hacienda pública. "Jamás he recibido ningún sobresueldo", ha señalado de forma taxativa.

Así, ha afirmado que "No he conocido ninguna contabilidad b o paralela en el Partido Popular, solo la oficial que se remitía puntualmente al Tribunal de Cuentas".

No conocía la "existencia de la 'caja B'

Durante su intervención, que ha sido por videoconferencia y ha durado alrededor de una hora, también ha negado que recibiera algún sobresueldo siendo ya presidente del Gobierno. Esta afirmación ha llevado al abogado de la acusación popular ejercida por Adade, Mariano Benítez de Lugo, al recordarle que en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados por la financiación ilegal del PP sí que reconoció percepciones por asuntos anteriores a su mandato como jefe del Gobierno.

Aznar, entonces, ha matizado que si bien no recibió sobresueldos, sí le pagaron desde el PP "la liquidación que correspondía" por el trabajo realizado en el partido. "Cualquier persona con un mínimo interés en temas fiscales lo sabe", ha respondido al letrado, recordando además que incluso declaró voluntariamente hasta la utilización del Palacio de la Moncloa como retribución en especie.