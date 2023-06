Lorenzo Silva: "Da la medida de lo que somos, lo que hacemos, y sobre todo, lo que deseamos"

Cuando Lorenzo Silva escribió su primera novela, la mandó a más de diez editoriales y sólo obtuvo rechazos. Un editor le explicó que el género policiaco no tenía interés para los lectores españoles y le aconsejó desistir, porque el único escritor que funcionaba era Vázquez Montalbán.

Aquello ocurrió en 1995. Ahora, sin embargo, la novela policíaca vive uno de sus mejores momentos y Lorenzo Silva está este año de aniversario: sus personajes Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro, los guardias civiles protagonistas de 13 novelas, cumplen 25 años.

Escribir en primera persona para llegar "al límite" de la novela

El escritor ha decidido celebrar esta fecha haciendo lo que más le gusta: seguir escribiendo. Acaba de publicar su nueva novela, 'Púa', que impacta desde el principio por estar narrada en primera persona, a pesar de que esos no eran los planes iniciales del autor.

Silva empezó a narrarla en tercera persona para "intentar tomar distancia de un personaje que hace muchas cosas malas", pero no le funcionó. "Me pareció que no estaba llevando al límite el ejercicio y en la literatura hay que buscar ese límite", sostiene, y por ello decidió meterse de lleno en la narración -y con él, al lector-.

Da la medida de lo que somos, lo que hacemos

En este punto de la conversación, el escritor asegura que "da la medida de lo que somos, lo que hacemos" y, sobre todo, "lo que queremos, lo que deseamos, lo que es nuestra inclinación profunda". Así, el personaje principal de 'Púa' es malo porque, durante buena parte del relato, su mayor inclinación es "hacerle a alguien el mayor daño posible".

Realizar acciones innobles para conseguir un fin noble

'Púa' tiene dos líneas temporales: una en el presente y otra en el pasado, con la que se explica los motivos o causas por las que los dos personajes principales actúan haciendo el "mal" por razones personales.

La idea que reside en el libro es "viajar a ese fenómeno que parece contradictorio", pero es bastante frecuente a lo largo de la historia, de que unas personas, "en aras de un fin noble, acepten llevar a cabo acciones innobles".

Ese fin noble a veces es una construcción ideológica, la reivindicación de una patria, la lucha por extender la fe en un verdadero Dios. "Hay muchas causas nobles que llevan a personas [...] a hacer acciones innobles", detalla Silva.