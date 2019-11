José Luis Perales: "Todavía me tiemblan las piernas al salir al escenario"

José Luis Perales presenta en Más de uno 'Mirándote a los ojos'. El artista explica sus inicios, "con tres o cuatro acordes de guitarra, que aún no sé cómo se llaman, escribí mis 60 años de historia en la música" y confirma que todavía le tiemblan las piernas cuando va a dar un concierto. Además, recuerda lo mal que lo pasaba cuando le rechazaban las canciones que no eran comerciales.

Perales asegura a Carlos Alsina que en sus comienzos no quería subirse a un escenario a cantar, por lo que Rafael Trabucchelli le tuvo que convencer, "en el fondo estaba deseando que no pasara nada con mi primer disco, 'Celos de mi guitarra'" y apunta "todavía me tiemblan las piernas al salir al escenario".

Durante su entrevista en Más de uno, comenta que comenzó en la música tocando el Laúd y con el método de Hilarión Eslava, pero cuando salió de Castejón y llegó a Sevilla con 16 años se le había olvidado. Así que reconoce que con los pocos acordes de guitarra que se sabía, aunque desconoce aún sus nombres, ha escrito todas sus canciones.

Además, confiesa que en muchas ocasiones le rechazaban canciones que no las consideraban "comerciales", "me las tiraban y a mí me rompían el alma", dice. Asimismo, revela que intentó una vez cantar flamenco, pero fue "muy cutre", "grabé una canción de Juanito Valderrama con otros músicos".

Por otro lado, habla de cuando conoció a Gabriel García Márquez, porque se tenían admiración mutua.

Vídeo de la entrevista completa a José Luis Perales en Más de uno