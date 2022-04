Jorge Sanz, presenta 'El premio': "Cuando leí el libreto de la obra pensé que me habían hecho un traje a medida"

El teatro, la vida en el escenario, no se entiende (ni existe) sin el público que acude a verlo. Por fortuna, la comedia de Joaquín Górriz 'El premio' es una función "muy viva" que suele suscitar la reacción del público, lo que, de alguna manera, descoloca aquello que los actores tenían preparado.

Sin embargo, de entre todos los tipos de público, Jorge Sanz admite que el peor es la familia y los amigos porque sobreactúan o no se ríen porque no saben si pueden interrumpir. "Los estrenos son terribles porque no pagan, y al no pagar, les da más igual; si tú pagas, te ríes", bromea el actor sobre el público de pago.

La evolución creativa, fundamental para un actor

En algunos trabajos, el público confunde al actor con el personaje. Sin embargo, también puede ocurrir al revés; "a veces te confundes tú con tu propio personaje", asegura el actor. A pesar de todo, "en la vida de los actores, el éxito depende de tener una carrera larga", dice Sanz sobre lo necesario que es reinventarse y pasar por diferentes etapas en esta profesión.

Mi personaje acaba haciendo todo lo que dijo que nunca haría, se vende por el premio

En 'El premio' se habla del síndrome del folio en blanco para un escritor -Jorge Sanz-, al que no le llega la inspiración para escribir un encargo con el objetivo de ganar un premio literario. "Al final, acaba haciendo todo lo que dijo que nunca haría; que su novia le escriba el libro entero, se vende por el premio...", explica Jorge Sanz sobre cómo se vende por el premio.

Una obra a la medida de Jorge Sanz

Cuando el libreto de la obra cayó en sus manos, el actor admite que pensó en que "me habían hecho un traje a medida", pues Joaquín Górriz creó los personajes pensando en ellos.

De su compañera la actriz Ana Turpin, asegura que es "como un chaleco salvavidas en una barca,;ya te puede pasar lo que sea en un escenario, que sale ella y te saca a flote".

Vídeo de la entrevista