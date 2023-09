Jaume Asens: "La ley de amnistía es una fórmula constitucional y democrática y, por tanto, se puede explorar"

Este lunes Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, y el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se reunieron en el Parlamento Europeo para marcar las condiciones de Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Puigdemont fue quien solicitó la reunión con Díaz

La reunión entre ambos líderes en Bruselas "la pidió Puigdemont, pero nosotros no tuvimos ningún problema en aceptarla", detalla en 'Más de uno' Jaume Asens, miembro del equipo negociador de Sumar que se reunió con el expresidente catalán.

En un ejercicio de transparencia, "para no engañar a la ciudadanía", Asens justifica la puesta en escena en el Parlamento Europeo explicando que preferían ir de cara y no tratar el diálogo desde la clandestinidad, "como hace el PP, que negocia con Puigdemont a través de emisarios".

El hecho de reunirse con Puigdemont implica reconocer su legitimidad como líder político, algo básico en cualquier negociación política, aunque, insiste, esto "no quiere decir compartir sus razones".

La amnistía como condición para la investidura

La conversación entre el expresidente Carles Puigdemont y Yolanda Díaz duró alrededor de tres horas, en las que hablaron de las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez. Estas exigencias, según explica Asens, "básicamente se reducen a la amnistía".

La amnistía es la condición para la investidura, no es la condición previa para hablar de investidura

Sin embargo, durante la rueda de prensa que dio Puigdemont ayer, este insistió en que para comenzar la negociación han de darse unas "condiciones previas", entre las que se encuentra la ley de amnistía y un mediador para negociar.

Jaume Asens, por el contrario, asegura que, tras conversar con Puigdemont, "entendí que la amnistía es la condición para la investidura, no es la condición previa para hablar de investidura", sostiene Asens

Otras posibles fórmulas a la ley de amnistía

Durante el encuentro, "Puigdemont habló de ley de amnistía, pero no descartó otras vías que tengan el mismo resultado, pero con otro nombre". Asens asegura que no está autorizado a contar de qué se tratan esas otras fórmulas y se excusa en que "la transparencia no puede ser absoluta en una negociación tan delicada como esta".

Puigdemont habló de ley de amnistía, pero no descartó otras vías que tengan el mismo resultado

En este contexto, el portavoz de Sumar defiende que "cuando hay un conflicto político, se necesita una solución política" y, por ello, acudieron a reunirse con el líder independentista.

Sumar considera "problemático" hablar de 'relator'

Jaume Asens asegura que ahora mismo no existe una negociación entre el PSOE y Carles Puigdemont, aunque las exigencias que Puigdemont hizo públicas ayer "las tenía sobre la mesa el Partido Socialista desde hace semanas".

En su opinión, algunas de esas exigencias son difíciles de asumir. Sobre todo, cuando se habla de "relator", un término propio de conflictos armados o procesos de paz. Asens preferiría utilizar "otras fórmulas" como hablar de 'facilitador' o 'mediador'.

Según adelanta Asens, Yolanda Díaz, también considera "problemático" establecer un relator, una tercera persona internacional, para las negociaciones entre partidos como Junts y el PSOE. En la formación de izquierdas preocupa el "cómo" y no sólo el "qué" en el diálogo para la futura investidura de Pedro Sánchez.

"La ley de amnistía es una fórmula constitucional"

En definitiva, Sumar estima que "la ley de amnistía es una fórmula constitucional y democrática y, por tanto, se puede explorar". Si durante las conversaciones Puigdemont hubiese hablado de referéndum, uno de los lemas del 2017, "no habría negociación posible".

Por el contrario, "las exigencias que puso sobre la mesa ponen en evidencia que hay voluntad de dialogar, de mantener una relación bilateral", valora positivamente Asens.