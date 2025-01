Herrero: "Si Montero quiere liderar Andalucía, tiene que dejar el Ministerio, la vicepresidencia y venir aquí"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a presentar su candidatura a liderar el Partido Socialista en Andalucía, una decisión que hará pública, previsiblemente, esta tarde en un acto con la militancia en la sede del partido en Sevilla, después de que ayer Juan Espadas renunciara a presentarse.

Hacer política por convicción, no por necesidad

La ministra de Hacienda tendrá que enfrentarse al catedrático de economía por la Universidad de Sevilla, Luis Ángel Hierro, por el liderazgo del PSOE andaluz. Ahora es el momento de que la militancia decida quién debe ser el proyecto "porque no hablamos de personas, sino de proyectos", puntualiza, que lidere el PSOE de Andalucía.

El candidato considera que tiene una ventaja sobre los demás porque "no comemos de esto" -dice refiriéndose a la política-, y como no tienen una necesidad absoluta de la política, pueden "hacer política por convicción, no por necesidad". Por todo ello, se trata de una "cuestión de dignidad socialista y de querer lo mejor para tu partido".

El sanchismo pone "todas las trabas posibles" para que otras candidaturas consigan avales

En el 39 Congreso del PSOE, se modificó el número de avales para poder concurrir o disputar esa carrera al liderazgo. A partir de entonces, en los dos últimos congresos, "el sanchismo, que era un movimiento de democratización interna, se ha desaschizado y están poniendo todas las trabas posibles para conseguir los avales".

La vez pasada su candidatura sacó "un digno 5,5% luchando contra Ferraz y San Vicente" -lo mismo que sacó Patxi López a nivel nacional- "y ahora creemos que podemos conseguir los casi 5000 avales que son necesarios" para presentar formalmente su candidatura. El periodo de recogida de avales también se ha reducido a siete días.

Si Montero quiere liderar el PSOE andaluz debe dejar sus cargos

Según Luis Ángel Hierro, dentro del PSOE andaluz no se ve con buenos ojos que desde Ferraz se decida quién tiene que ser la persona que lidere el partido regional. En este sentido, recuerda cuando se presentó Susana Díaz a secretaria general del PSOE con el apoyo de líderes socialistas como Felipe Gonzáles y Alfonso Guerra, pero "Susana Díaz no ganó las primarias".

No obstante, este tipo de actos y maniobras, "en el Partido Socialista caen mal". Por ello, Hierro no puede asegurar que vaya a ganar su candidatura frente a la de María Jesús Montero, pero es consciente de que "tal como viene ella como opción, no viene bien, porque si uno quiere liderar el PSOE de Andalucía lo primero que tiene que hacer, en su caso, es dejar el ministerio, la vicepresidencia, la vicesecretaría del PSOE y venir a Andalucía y patearla".

En contra de la financiación singular en Cataluña

Como candidato advierte que Andalucía es un territorio muy grande, con más de 800 ayuntamientos, "y no es para estar entretenido pensando que se puede dirigir desde Madrid. [...] El que quiera venir, tiene que venir de verdad y no venir a palos", insiste Hierro mientras defiende que su candidatura en materia fiscal es "mucho más de izquierdas" y discrepa absolutamente con el modelo de federalismo fiscal de María Jesús Montero.

Esto es llamado por el Gobierno como "financiación singular", pero para Hierro se trata de un eufemismo que atenta contra la inteligencia de las personas. "Lo del cupo catalán es volver a un sistema fiscal feudal de arrendamiento de impuestos que no existe en ningún modelo del mundo", sostiene asegurando que se trata de un tema que ha estudiado mucho.

En definitiva, este modelo sólo puede existir en los casos excepcionales de Navarra y País Vasco, "por protección constitucional y porque es una tradición que han conseguido mantener". Con todo, considera que "volver al medievo fiscal me parece una aberración" y se trata un tema que siempre le ha enfrentado a sus compañeros del PSC.