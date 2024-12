Francesco Carril, sobre 'Los años nuevos': "Ha sido bonito conocer a Óscar y Ana desde la imaginación"

'Los años nuevos' es una miniserie de diez episodios que se estrenó en dos bloques en el cine y actualmente puede verse en la plataforma 'Movistar +'.

Uno de sus protagonistas, Francesco Carril, acude a los estudios de Onda Cero para hablar de este proyecto que tanto éxito está teniendo mientras que al otro lado de la línea telefónica hablamos con Iria del Río, también protagonista de la serie.

'Los años nuevos', así se llama, arranca en la Nochevieja de 2015, cuando Ana (Iria del Río) y Óscar (Francesco Carril) se conocen en un taxi camino de una fiesta. Ana cumple 30 años el día de Año Nuevo con la vida aún por resolver: vive en un piso compartido, no le gusta su trabajo, cambia a menudo de amigos, etc.

Por su parte, Óscar cumple la misma edad pero, esta vez, el día de Nochevieja. Al revés que Ana, él llega a esta nueva década con la vida casi resuelta: es médico vocacional, tiene amigos fieles y mantiene una relación con algunos altibajos.

Pero todo cambia la noche en la que se conocen. Noche en la que ambos cumplen 30 años. A partir de este momento se enamoran y comienzan una relación juntos llena de idas y venidas durante diez años.

El documento secreto

Cuentan los actores en 'Más de uno' que una de las peculiaridades del rodaje de esta es que ambos han tenido que construir su propia historia.

Las guionistas de la serie, según apunta Carril, tenían un documento "sobre lo que pasaba entre capítulo y capítulo, pero ese documento nunca nos lo dieron". De esta manera, añade: "Hemos tenido que construir nuestro propio relato. Ha sido bonito cómo ha habido una forma de conocer a Óscar y a Ana desde la imaginación".

"Es bonita esa idea de que hay un documento que nunca conoceremos", señala del Río al respecto. "Es bonito que cada uno tenga su versión".

Ambos han estado de acuerdo en que desde el primer día encajaron a la perfección para desempeñar a los personajes. Tanto es así que Carril ha llegado a afirmar que la gente les pregunta si son pareja en la vida real.

"La química (…) está o no está. Puedes trabajar mucho la química con alguien, pero por más que te esfuerces en tenerla, si no existe desde un punto de vista químico, no existe", señala Carril.

"Nuestra esencia sale sin querer y nuestra forma de ser se cuela en los personajes que interpretamos de forma inevitable. Con Francesco tuve una reacción muy espontánea y muy bonita", cuenta del Río.

Volver a encontrarse

Ambos actores han fantaseado con la idea de volver a repetir la serie pero, esta vez, poniendo el foco en qué pasaría de los 45 a los 55 años. "Creo que lo vamos a hacer", afirma Iria del Río.