El exvicepresidente institucional del Barça: "Si se han vulnerado los procedimientos internos, ¿qué otras cosas más han evadido los controles del club?"

La detención de Josep María Bartomeu, expresidente del Barça, en el marco de la llamada operación 'Barçagate' ha dejado muchas dudas sobre la supuesta desviación de dinero de contratos del club. En Más de uno hablamos con Emili Rousaud, exvicepresidente institucional del FC Barcelona y antiguo miembro del Comité de Adjudicaciones del club, sobre el caso 'Barçagate' y las explicaciones.

El exdirectivo del club azulgrana fue uno de los primeros en presentar su dimisión cuando este caso salió a la luz en febrero del pasado año, especialmente por la "falta de explicaciones" por parte del entonces presidente. Cuenta que lo descubrieron todo a raíz de la filtración de los medios y que "les pareció muy extraño" que se evadieran los controles internos destinados a la contratación.

"Explicaciones inverosímiles" por parte de Bartomeu

Él, que por entonces presidía el comité encargado de estas adjudicaciones de contratos, explica que este órgano existe para evitar que se den "prácticas de corrupción" y que desde el primer momento le exigieron a Bartomeu una serie de explicaciones, que nunca fueron claras por su parte. De hecho, asegura que les llegó a contar que "algún miembro del Gobierno del PP en 2017 le había recomendado que contratara esta empresa por el tema del procés" y que su justificación no se sustentaba. "Nos pareció completamente inverosímil, así que decidimos dimitir", señala, y añade que "si se han vulnerado los procedimientos internos para esta contratación, ¿qué otras cosas más han evadido los controles del club?".

Además, sobre sus declaraciones en RAC1, en las que afirmaba que podría haber irregularidades en las cuentas de club, señala que al no haberse seguido los procedimientos y no haberse cumplido las garantías que evaden las prácticas de corrupción, "por supuesto que puede haberse producido".

Preservar el derecho de presunción de inocencia

Sin embargo, recuerda que la investigación aún está abierta y que tiene que ser el juzgado quien delimite si los detenidos han cometido algún delito o no. "Creo que es muy importante preservar el derecho de presunción de inocencia de las personas retenidas", afirma Rousaud. Además, explica que aún no se han clarificado cuáles son las acusaciones o qué es lo que han hallado los Mossos o el juzgado para proceder con esta contundencia. "Si efectivamente el club no estaba colaborando con la justicia, entiendo perfectamente que se haya tomado una decisión más drástica", indica.

Preguntado por la sospecha de que esto vaya a influir en las elecciones del domingo, el exdirectivo niega que pueda tener influencia y se plantea a quién pueden ayudar o perjudicar estas acusaciones. Asimismo, destaca que no cree que exista un verdadero trasfondo para respaldar alguna de las candidaturas en las elecciones.

Sociedades sin activos ni personal

Por otra parte, insiste en que desde el primer momento se exigió al club la publicación del informe 'forensic' completo y que en el resumen publicado se veían cosas bastante contundentes y que no encajaban con la contratación. "Aparecía que algunas de las sociedades no tenían ni activos ni personal para prestar servicios y una de ellas, que se dedicaba a monitorizar redes sociales, no tenía ni página web", sostiene.

A su vez, cuenta que esto ha dañado mucho la imagen del club desde su visión de socio y de aficionado y que la repercusión mediática que se ha tenido del caso, del que aún no se saben los detalles, no es agradable, tampoco para los retenidos ni para sus familias.