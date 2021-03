Bartomeu, detenido por el Barçagate: última hora del caso y noticias sobre el registro de las oficinas del Barcelona

La reacción de Laporta a las detenciones dentro del marco del Barçagate:“No es una buena noticia. No es agradable “

El expresidente y candidato a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, ha lamentado en una entrevista en la emisora UA1 Lleida Ràdio, las detenciones de dirigentes del Baça esta mañana, afirmando que "No es agradable. Aunque su gestión no fue buena no deja de ser un presidente del club".

También ha afirmado que "hay que depurar responsabilidades" si se confirman las situaciones irregulares el caso del BarçaGate.

Laporta ha subrayado también que en el caso de que vuelva a la presidencia del club, se realizará una auditoría de las cuenteas de la entidad deportiva.