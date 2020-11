Los españoles buscamos viviendas más grandes por miedo a un nuevo confinamiento

Después de conocerse el primer estudio de los Registradores de la Propiedad en el que confirman el primer impacto en las nuevas tendencias en la adquisición de viviendas por la influencia del COVID-19, Carlos Alsina habla en Más de uno con José Miguel Tabarés, el portavoz del Colegio de Registradores, sobre la compra de viviendas durante la pandemia del coronavirus. Explica que el segundo trimestre "tuvimos la mayor caída", pero después se han visto un crecimiento constante.

¿Qué tipo de viviendas se buscan?

Asimismo, asegura que ha habido un cambio de tendencia significativo en la búsqueda de las viviendas. Según el documento, ahora se valora más las casas unifamiliares o adosados que tengan terraza o jardín frente a una comunidad de vecinos, "un incremento en el peso de compraventas de vivienda unifamiliar de 1,94 pp, con el correspondiente descenso en el peso de pisos".

Además, los españoles prefieren buscar casas en la periferia en vez en las capitales de las provincias. También destaca que otro elemento que llama mucho la atención es el tamaño, "se busca una vivienda más grande aunque no este ubicada en la capital de provincia, con pisos de más de 80 metros cuadrados. En el documento apuntan que "en el tercer trimestre el 53,3% de las compras de pisos han sido de superficie superior a 80 m2, modalidad que ha registrado un incremento de peso relativo de 0,33 pp con respecto al trimestre precedente y un incremento de 2,9 pp con relación al mismo trimestre de 2019. Los pisos entre 60-80 m2 han supuesto el 27,6% de las compraventas, los de superficie entre 40-60 m2 el 15,8% y los de menos de 40 m2 el 3,4%".

¿Han bajado los precios?

En cuanto al tema de precios confirma que "todavía no se han visto alteraciones". Tabarés señala que "no se ha producido ni un incremento de precios ni tampoco hemos visto una disminuciones significativas en el precio de las viviendas", algo que considera que es lógico porque no es inmediato.

¿Dónde se han comprado más viviendas?

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), los lugares donde más viviendas se han comprado han sido Madrid (5.498), Barcelona (3.395), Alicante (2.638), Málaga (2.346) y Valencia (2.053).

Por otro lado, los lugares de la conocida como España vaciada que ocupan los últimos puestos son las provincias de Soria (61), Teruel (87), Palencia (101), Ávila (103) y Zamora (104).