Enrique Feás: "Un acuerdo con cantidades ridículas no serviría para recuperar la economía"

Durante su entrevista en Más de uno con Óscar Plaza, Enrique Feás, experto en economía internacional e investigador del Real Instituto Elcano, analiza el acuerdo para la recuperación económica en el que están trabajando los países que forman parte de la Unión Europea.

Considera que cuanto más tardan en alzancar un consenso, "aumentan las probabilidades de llegar a un acuerdo" porque "hay miedo a asumir las responsabilidades de un fracaso". Asimismo, sostiene que "es mejor esperar un poco más y hacer un acuerdo suficiente" porque "un acuerdo con cantidades ridículas no serviría para recuperar la economía".

En cuanto a las condiciones, es partidario de poner las mismas para todos los países y no de manera individual y apunta que "no hay que confundir frugalidad con intransigencia". Y reconoce que si no se llega un acuerdo, la UE sería la última en la salir de la crisis y de manera desigual.

Por otro lado, recuerda que "no tiene nada que ver con la pasada crisis" que fue financiera, y en la de ahora "no hay grandes desequilibrios económicos", ya que es un problema causado por la pandemia. Por lo que mantiene que "no es una cuestión de gastar menos, eso sería ridículo, se trata de impulsar la economía".

Asimismo, plantea la duda de hasta cuándo va a estar comprando el Banco Central Europeo la deuda, "no va a ser eterno", dice.