Carmen Calvo insiste en que "el transfeminismo y la teoría queer" nada tienen que ver con la lucha feminista

En el Día Internacional de la Mujer la división del movimiento feminista vuelve a hacerse patente debido a las distintas posturas en temas fundamentales para el movimiento como son la prostitución, la ley trans o la ley del 'solo sí es sí'.

Para Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, desde el punto de vista histórico, el 8-M es un "éxito" del feminismo, pues está situado "en el canal central de la política" y las reivindicaciones de las mujeres han entrado en la conversación pública de la democracia.

Ahora lo que existen son "debates puntuales sobre temas muy importantes" y, sobre todo, "una discrepancia fundamental entre los dos partidos que conforman el Gobierno", dice al respecto de la ley trans y la del 'sólo sí es sí'.

La exvicepresidenta y ministra del Gobierno defiende que "hay muchas cosas a las que se le pone la palabra feminismo y, desde mi punto de vista, no lo son". En este sentido Calvo critica la equiparación de las mujeres como un mero "colectivo" cuando, en realidad, son la mitad de la población mundial y están en todos los ámbitos de la sociedad.

Por ello, "nuestra lucha es troncal para la propia democracia" y, por ello, la democracia debe decir "no a la prostitución, no permitir la legalización de los vientres de alquiler". Para Carmen Calvo, "eso es feminismo", mientras que "no es feminismo estar enredadas en otro tipo de luchas de otros colectivos que pelean por cuestiones que para nada tienen que ver con la igualdad salarial o de las pensiones".

En definitiva, la presidenta de la Comisión de Igualdad critica que "el transfeminismo y la teoría queer nada tienen que ver con lo venimos peleando desde que iniciamos el estado moderno".

Así, Calvo defiede que el feminismo del PSOE está en debates que defiende los derechos básicos de las mujeres que aparecen en artículos de la Constitución, como el artículo 14 donde se reconoce el sexo.

En relación a la reforma de la ley del 'sólo sí es sí', Calvo asegura que el PSOE debe estar por encima de los debates políticos e intereses partidistas y celebra que haya pactado "con quien sea para modificar una norma que ha tenido unos efectos evidentemente nefastos" en la reducción de condenas a agresores sexuales.

La exministra socialista recuerda que "Unidas Podemos no estuvo en el Pacto de Estado contra la violencia de género" firmado por el PSOE y PP, y donde Calvo trabajó intensamente con el gobierno de Mariano Rajoy. Por ello, insiste en que el PSOE tiene una larga trayectoria en la lucha contra la violencia machista, uno de los problemas fundamentales del feminismo.