Roberto Leal presenta un nuevo show que protagoniza junto a su madre: "Le dije que era un programa de viajes"

Roberto Leal, probablemente la persona más ocupada del grupo Atresmedia esta semana, ha pasado brevemente por la hora de cómicos de 'Más de uno' para hablar de su nuevo programa, 'Nos vamos de madre', que se estrenó este miércoles en Antena 3 y logró un 12,6 % de cuota de pantalla.

El presentador explicó que se trata de un formato diferente, protagonizado por una madre y su hijo, Roberto Leal, y su progenitora, Mercedes Guillén, con el objetivo de transmitir "una serie de valores muy importantes que deberían estar presentes en la televisión".

En su caso, la espontaneidad es una de las claves del programa: Leal confesó que le dijo a su madre que se trataba de un espacio de viajes, sin entrar en demasiados detalles sobre lo que realmente iban a hacer. "Era precisamente esa naturalidad lo que buscábamos", señaló. Pese a la sorpresa inicial y tener 70 años, Mercedes ha terminado cumpliendo el 90% de los retos que se le propusieron. "Ahora no hay quien la aguante: quiere hacer rápel o escalada todos los días", bromeó.

Durante la charla, Leal recordó algunos momentos del rodaje que, según explicó, quedaron especialmente divertidos en el montaje final. Entre ellos, una inmersión en la cultura escocesa con cata de whisky incluida, así como el mensaje positivo que lanza el programa al mostrar a personas mayores superando distintos desafíos.

Nueva temporada de 'El Desafío'

Además, el presentador tendió la mano a Paula Púa para que participe en Pasapalabra, otro de los formatos que conduce habitualmente, recordando que colaboradores como Goyo Jiménez y Agustín Jiménez ya han pasado en numerosas ocasiones por el concurso. Goyo, de hecho, aseguró en antena que tiene hasta cuatro libros de Pasapalabra repetidos.

Más allá de este estreno, Roberto Leal afronta una semana especialmente intensa, ya que este jueves presentará la sexta temporada de 'El Desafío'. En esta nueva edición participarán rostros de la casa como María José Campanario o José Yélamo, quien protagonizó uno de los retos más llamativos al ser enterrado bajo una tonelada de arena, de la que salió "como un trabajador de tahona", según se comentó en el programa.

Por último, Leal avanzó que esta temporada de 'El Desafío' pondrá en duda el récord actual de apnea, uno de los grandes alicientes de la nueva entrega.